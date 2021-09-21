Açığa alınan CHP'li Başkan Yardımcısı Yavuz hakkında karar
Açığa alınıp 10 yıla kadar hapsi istenen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un yargılandığı davada karar çıktı.
KCK soruşturması kapsamında açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cihan Yavuz geldi. Duruşma savcısı celse arasında verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Cihan Yavuz'u 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçunun sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Heyet, savcının 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdiğini belirterek ifadelerin içeriği ve paylaşıldığı ortam dikkate alınarak yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI
Mahkeme, Cihan Yavuz hakkındaki İstanbul'u terk etmeme, haftada iki gün imza vermesi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına hükmetti. Öte yandan üye hâkimlerden biri, sanığın örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütle iltisaklı olduğu ve faaliyetlerinin yardım niteliğinde olduğunu belirterek çoğunluğun görüşüne katılmadığı yönünde muhalefet şerhi düştü.
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