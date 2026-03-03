Açılım süreci tartışmaları TBMM’de iftar sofrasını ikiye böldü: İYİ Parti’den ayrı sofra

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ramazan ayı kapsamında bugün Meclis’te milletvekillerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir iftar programı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen programa; kabine üyeleri, üst düzey bürokratlar, eski TBMM başkanları ve Meclis idari kadrosunun davet edildiği öğrenildi. İftar organizasyonunun, “Meclis çatısı altında birlik ve beraberlik” mesajı taşıdığı ifade edilirken, siyasi kulislerde programın yalnızca dini bir buluşma değil, aynı zamanda yeni dönemin siyasi fotoğrafı olarak da değerlendirileceği konuşuluyor.

İYİ PARTİ’DEN GRUP KARARI: KATILMIYORUZ

Ancak bu yılki iftar, tüm siyasi partileri aynı masada buluşturmayacak. İYİ Parti, alınan grup kararı doğrultusunda TBMM Başkanlığı’nın düzenlediği ortak iftara katılmama kararı aldı. Parti yönetiminin, açılım sürecine yönelik itirazını bu tavırla ortaya koyduğu belirtiliyor. İYİ Parti kurmayları, söz konusu sürecin içeriğine ve yürütülme biçimine ilişkin eleştirilerini sürdürürken, Meclis’teki ortak fotoğrafın “siyasi bir mesaj” olarak kullanılmasına karşı olduklarını ifade ediyor. İYİ Parti Grubu bugün TBMM’de kendi iftar programını gerçekleştirecek. Böylece Ramazan sofrası, Meclis çatısı altında iki ayrı adreste kurulmuş olacak. Bu durum, açılım sürecine dair görüş ayrılıklarının sembolik bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

GEÇEN YILKİ İFTAR GÜNDEM OLMUŞTU

Meclis’te geçen yıl düzenlenen iftar programı, 1 Ekim 2024’te başlayan ve kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreç çerçevesinde gerçekleşmişti. O dönem siyasi tansiyonun düşürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması mesajı öne çıkmıştı. Programın en dikkat çeken anı ise Erdoğan’ın, geçen yıl yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etmesi olmuştu. Söz konusu görüntü kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, “yeni süreçte temas ve normalleşme” tartışmalarını beraberinde getirmişti. Muhalefet cephesinde ise bu kareye farklı yorumlar getirilmiş, özellikle açılım sürecinin kapsamı ve muhatapları konusunda eleştiriler yükselmişti.

MECLİS’TE SİYASİ MESAJLI RAMAZAN

Bu yılki tablo, Meclis’te siyasi fay hatlarının tamamen kapanmadığını gösteriyor. İktidar kanadı iftar organizasyonunu “milli birlik ve kardeşlik” çerçevesinde tanımlarken, İYİ Parti’nin ayrı sofra kurma kararı sürece tepkinin süreceğini ortaya koyuyor. Meclis kulislerinde, ortak iftarın vereceği fotoğraf ile İYİ Parti’nin ayrı programının yan yana siyasi bir mesaj oluşturacağı yorumları yapılıyor.