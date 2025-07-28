‘Açılım’ sürecinde yeni gelişmeler: Terör örgütü PKK’lıların tahliyesi sürüyor

Yeni “açılım” sürecinde terör örgüt PKK’lı bir grubun sembolik olarak silah bırakmasının ardından sürece ilişkin Meclis’te komisyon kurulma aşamasına gelindi. Komisyonun yapısı netleşirken, terör örgütü PKK üyesi isimlerin tahliyelerinin gündeme gelmesi hem kamuoyunda hem de muhalefette büyük tepkilere yol açıyor.

Son olarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yakın isimlerden olan PKK üyesi Veysi Aktaş, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tahliye edildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. PKK’lı Aktaş’ın serbest bırakılmasının toplumda infial yarattığını belirten Özatıcı, “PKK’lı, 30 yıldan beri hapiste olan 12 vatandaşımızı katletmiş Azime Işık, Çetin Aktaş vs. serbest bırakıldı. Hatta bir tanesi beraat etti. Üç polisimizi şehit eden Yakup Akkan, beraat etti suçlardan. Şimdi İmralı’dan tahliyeler başladı” dedi.

‘TESLİMİYET S ÜREC İ!’

Adli tatilden önce Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin herhangi bir talep olmaksızın kendi kendine fazla mesai yaparak 15 PKK’lıyı serbest bıraktığını kaydeden Özatıcı, “Bu süreç, Türkiye’nin menfaatine olabilir mi? Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Bu bize göre bir teslimiyet süreci çok açık bir şekilde” ifadelerini kullandı. Özatıcı, “Bunu talep eden ABD. Suriye’deki YPG’yi tanındığı, PKK’nın adının ve coğrafi korumunun değiştiği, PKK’nın YPG olduğu, coğrafi korumunun Suriye olduğu ve Suriye’de YPG’nin devletleştiği bir süreci; bize ‘PKK silah bırakıyor’ diye topluma inandırmaya çalışıyorlar. Biz de bu planı ifşa ediyoruz. Bunun adı barış değil, ihanet süreci” diye konuştu.

‘MİLLİ KİMLİĞİ ANAYASADAN ÇIKAR, ÖMÜR BOYU BA ŞKANLIĞI AL!’

PKK ile pazarlık yapıldığını belirten Özatıcı, “Biz PKK terör örgütü açıklamalarından anlıyoruz. Terörist elebaşı Cemil Bayık teröristlerle başka bir açıklama yaptı. ‘Anayasa 12 Eylül anayasasıdır. Değişmesi gerekir. Tek millet ve tek dille dayanan sistem olduğu müddetçe biz silah bırakmayız ve harekete geçmeyiz’ diyor. Çok açık bir şekilde anayasa üzerinden pazarlık olduğu anlamına geliyor bu açıklaması” ifadelerini kullandı. Özatıcı, “Pazarlık da bize göre çok basit bir pazarlık: Anayasanın 42. ve 66. maddesini değiştir. Yani Cemil Bayık’ın dediğine referansla milli kimliği anayasadan çıkar. Bunun karşılığında ömür boyu başkanlığı al. Bu sürece biz sonuna kadar karşı çıkacağız” dedi.