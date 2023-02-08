Japon Profesör Shinji'den 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması: Büyük hasarın nedenini anlattı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem sonrası kaybettiği yurttaşlarına ağlıyor... Son olarak Japon Deprem Uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi. Profesör ayrıca büyük hasarın nedenini de açıkladı.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:56
Japon Profesör Shinji'den 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması: Büyük hasarın nedenini anlattı
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu süreçte uzmanlar ve bilim insanlarından da peş peşe açıklamalar geliyor.

Son olarak Tohoku Üniversitesi’ndeki Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesörü Shinji, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Japonya'nın Asahi Shimbun gazetesine konuştu.

"BEKLENMEDİK BÜYÜK BİR DEPREMDİ"

Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi" ifadesini kullandı.

'YÜZEYE YAKINLIK' AYRINTISI

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.

Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.


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