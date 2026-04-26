Doruk Maden işçilerinin açlık grevinde 7'nci gün: Bir işçi daha rahatsızlandı

Bağımsız Maden İş sendikası üyesi, Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki açlık grevi eylemi sürüyor.

Ücretleri ve tazminatlarının ödenmesini talep eden madencilerin açlık grevi 7'nci gününde. Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve burada açlık grevi başlatan işçilerden biri daha rahatsızlandı.

''HALKTAN DESTEK BEKLİYORUZ''

Eylemde konuşan bir maden işçisi, "Mağduriyetimizin giderilmesi için buraya geldik. 66 yaşındayım, hakkımızı almaya geldik, hakkımızı almadan gitmiyoruz, söke söke alacağız. Açlık grevinin 7. günündeyiz, direnişimizi 15. günü, halktan destek bekliyoruz. Pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyeceğiz. Meclis'e de sesleniyorum: Bizi sadece seçim zamanları aramayın. Seçim zamanı sizin bize ihtiyacınız var, bugün bizim size ihtiyacımız var. Hepinizi yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

1 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bağımsız Maden İş, 1 işçinin rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Memleketin başkentinde, herkesin gözü önünde yüzlerce madenci en temel hakları için bir haftadır açlık grevinde. Artık konuşmakta bile zorlanıyorlar. Bir madenci daha bu sabah rahatsızlandı. Bunun adı zulümdür, bunun adı alçaklıktır" ifadeleri kullanıldı.Bir başka işçi de alacaklarının tamamının yatırılmadığı söyledi. İşçi, "Kamuoyunda yanlış bilgi olmasın. Bizlere yatan paralar alacağımızın 50'de 1'i. Maaşlarımızın bile tamamı yatırılmadı. 6 maaş alacağı olan arkadaşımızın 1-2 veya 3 maaşı yatırıldı. Başka haklarımız yatırılmadı" denildi.