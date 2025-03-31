Adalar Belediye Başkanı Akpolat, İmamoğlu'nun bayram mesajını Marmaray’da yolcular ile paylaştı

Yayınlanma: 31.03.2025 - 18:29

Güncelleme: 31.03.2025 - 18:29

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Marmaray yolculuğu sırasında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayram mesajını yolcular ile paylaştı.

Başkan Akpolat, Saraçhane yolunda Marmaray yolculuğu sırasında, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun bayramda yurttaşlara ilettiği sağlık, huzur, mutluluk ve geleceğe umutla bakma dileklerini aktardı.

Yurttaşların bayramını kutlayan Akpolat, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tutsak olabilir ama aklı fikri sizlerle, en derin en kalbi duygularla bayramınızı en içten dileklerle kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyor. Bu ülkeye demokrasi, hak, hukuk gelene kadar mücadelesi devam edecek. Her şey çok güzel olacak” dedi.