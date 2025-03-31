MHP-DEM Parti bayramlaşmasına 'İmamoğlu atışması' damga vurdu: 'Ölçüyü kaçırmamak lazım...'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 16:50

Güncelleme: 31.03.2025 - 16:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasının ardından başlayan süreçte iki kez görüşme gerçekleştiren DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu.

MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP'li İsmet Büyükataman, "Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz" dedi.

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkdoğan'ın seçilmiş başkanların ve öğrencilerin tutuklanmasına dair sözleri de görüşmede dikkat çekti.

"KARDEŞLİĞİN HAKİM OLDUĞU BİR GÜN"

DEM Parti'ye yapılan ziyaretleri DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Yüksel Mutlu ve Öztürk Türkdoğan ile Milletvekili Hüseyin Olan kabul etti.

MHP heyeti, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Danışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal’dan oluştu.

MHP'li İsmet Büyükataman, "Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda Sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" dedi.

"DARGINLIK, KÜSKÜNLÜKLERİN BİTTİĞİ GÜNLERİ BİRLİKTE İDRAK EDECEĞİZ"

Ataman şu ifadeleri kullandı:

"CHP biliyorsunuz bayramlaşma programını iptal ettiğini söyleyerek İstanbul'da ayrı bir program icra ediyor. Onun dışında bütün siyasi partilerle kısmet olursa bir bayramlaşmayı arzu ediyoruz. O çerçevede DEM Parti'yi ziyaret ediyoruz. Bayramı inşallah bayram tadında kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Genel Başkanımızın da selamları ve bayram tebriklerini ifade etmek istiyorum."

"İMAMOĞLU" GÖNDERMESİ

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, "Bayramlaşma aynı zamanda kavuşmaktır. Ben birkaç dilekte bulunmak isterim. Öncelikle özgürlüklerinden yoksun olan arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim." dedi.

Türkdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hele hele bu son dönem öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması adeta buruk bayram yaşamamıza sebep oluyor. Umarız bu son bulur. Hepimiz Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın gereği olarak yeni bir Türkiye'yi onurlu bir barış inşa edebiliriz. İnşa edeceğiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz. Demokraside halkın iradesine saygı duyulduğu bir rejim olacaktır. Halkın iradesinin tecelli ettiği bir iradeye saygı duyulduğu günleri de görmek isteriz."

İMAMOĞLU PROTESTOLARI GÖNDERMESİNE MHP'DEN YANIT: 'ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAMAK LAZIM'

DEM Partili Türkdoğan'ın açıklamalarının ardından Büyükataman da "İfade ettiğiniz iyi niyet temennilerine tabii ki iştirak ediyorum. Türkiye demokrasiyle idare edilen bir ülke. İnsanlarımızın yasalar ve anayasalar çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Ölçüyü kaçırmamak lazım. Toplumun huzurunu hedef alabilecek evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak hep beraber acı tecrübeler yaşadık. Mutlaka tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz, sorumlu davranışla" diye konuştu.

Büyükataman şunları kaydetti:

"CHP'nin vatandaşı sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da önemli ve anlamlı buluyorum. Bu ülkede yaşayan herkes gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Yasalar ve anayasalar çerçevesinde.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİ YÜRÜTENLERİN YANINDAYIZ"

Türkdoğan da Büyükataman'a, "Partimizin çok ciddi bir sol ve sosyalist geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Elbette ki öncelikle bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bu barışı temin etme noktasında da biz sorumluluk sahibi bir partiyiz. Her zaman halklarımızın yanındayız, demokrasi mücadelesi yürütenlerin de yanındayız" yanıtını verdi.