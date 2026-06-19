Adalar ve Silifke belediyelerine 'şafak' operasyonu... CHP'den sert tepki: 'Bir durup düşünen yok mu?'

AKP iktidarının Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik kıskacı devam ediyor.

Bu sabah da Adalar Belediyesi'ne ve Mersin Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Her iki operasyonda da belediye başkanları dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CHP'Lİ ZEYBEK'TEN TEPKİ: SABAH AKŞAM BÜTÜN MESELE BU!

2 operasyonla başlanan güne, CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten tepi geldi.

Zeybek, "Yargının olmazsa olmaz gündemi 2024 yerel seçimlerinde kazandığımız belediyeler. Sabah akşam bütün mesele bu. Bir durup düşünen yok mu?" dedi.

X hesabından paylaşım yapan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Yargının olmazsa olmaz gündemi 2024 yerel seçimlerinde kazandığımız belediyeler.

Sabah akşam bütün mesele bu.

Bir durup düşünen yok mu?

Neredeyse haftanın her gününe yeni bir şafak operasyonuyla uyanıyoruz.

Bu sabah Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut’la birlikte çalışma arkadaşları gözaltına alınıyor.

Adalar’da Ali Ercan Akpolat yüzde 55,48’lik bir oy alarak, Mustafa Turgut Silifke’de yüzde 56,61 oy alarak seçildi.

Millet verdi bu yetkiyi !

Altını çiziyorum millet.

Türkiye’nin çözüm bekleyen sayısız meselesi varken sürekli bu operasyon aklının çalışması kamuoyunun vicdanını yaralamaktadır.

Sandık iradesini itibarsızlaştırmayın.

Halkın tercihine saygı duymayı artık öğrenin !"