Adalet Bakan Yardımcısı'na gelen 'torpil' mesajlarıyla ilgili haberlere yayın yasağı!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:28

Güncelleme: 05.01.2024 - 13:29

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın FOX TV tarafından kaydedilen torpil yazışmalarıyla ilgili haberlere RTÜK yayın yasağı getirdi.

Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yansımıştı.

FOX TV'nin haberine göre, daha önce "FETÖ'yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadeleri de gündem olan Can, torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalanmıştı.

Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlendi. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de kameralara yansımıştı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Konuyla ilgili dün konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattır" derken Bakan Yardımcısı Can ise telefonunun yarım saat çekilmesinden rahatsız olmuştu.

Bakan Yardımcısı, "Torpil mesajları falan yok. Temel hak ve hürriyetler, mahremiyet konusuna biraz bakın. Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? Kanun açık iyice okuyun. Bize talepler gelir, ilgili yerlere iletiriz" demişti.