Adalet Bakan Yardımcısı'na gelen 'torpil' mesajlarıyla ilgili haberlere yayın yasağı!
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kameralara yansıyan torpil yazışmalarıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. Can, kendisini "Bize talep gelir, ilgili yerlere iletiriz" sözleriyle savunmuştu.
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın FOX TV tarafından kaydedilen torpil yazışmalarıyla ilgili haberlere RTÜK yayın yasağı getirdi.
Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yansımıştı.
FOX TV'nin haberine göre, daha önce "FETÖ'yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadeleri de gündem olan Can, torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalanmıştı.
Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlendi. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de kameralara yansımıştı.
KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU
Konuyla ilgili dün konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattır" derken Bakan Yardımcısı Can ise telefonunun yarım saat çekilmesinden rahatsız olmuştu.
Bakan Yardımcısı, "Torpil mesajları falan yok. Temel hak ve hürriyetler, mahremiyet konusuna biraz bakın. Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? Kanun açık iyice okuyun. Bize talepler gelir, ilgili yerlere iletiriz" demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- Türk sinemasının acı kaybı
- Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- Deprem uzmanından korkutan uyarı
- 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası