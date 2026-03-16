Akın Gürlek'ten 'kırmızı bülten' açıklaması: Ülkeleri duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından kırmızı bülten verilerini açıkladı.

Gürlek, 2026 yılında toplam 76 kişinin "adi suç ve terör suçları kapsamında" yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

"Bu iadelerin 35’i Gürcistan’dan, 19’u Almanya’dan, 5’i Karadağ’dan, 2’si Irak’tan ve 2’si Yunanistan’dan gerçekleştirilmiştir. Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya’dan ise birer suçlu iadesi gerçekleştirilmiştir."

"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen bu süreç, Türkiye’nin kurumsal kapasitesini ve kararlılığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Suçla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası iş birliği dolayısıyla adı geçen ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyorum."