Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın FETÖ arşivi açıldı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:52

Güncelleme: 28.04.2023 - 17:52

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” sözlerine de yer verdiği açıklamasında, seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda FETÖ'nün "kazanacağını" vurgulayarak şunları söylemişti:

"14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır."

Siyasiler ve yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanan bu açıklamanın ardından, Bozdağ'ın FETÖ arşivi açıldı.

Daha önce çocuğun cinsel istismarını ‘küçüğün rızası var’ diyerek savunan Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e sevgilerini göndermişti.

Bozdağ o dönem yaptığı konuşmada "Bu ateşi yakan bu fikri veren bu bu yolda yürüyenlere destek olan her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Gülen hocaefendiye de Antalya’dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum" demişti.

Bekir Bozdağ yine TBMM kürsüsünden "Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerli bir kıymettir, bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında her şey açık" ifadelerini de kullanmıştı.