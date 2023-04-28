Sırrı Süreyya Önder'den Bekir Bozdağ'a sert tepki: 'Bu kafaya bir çöp bile teslim edilemez'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:06

Güncelleme: 28.04.2023 - 14:06

Şanlıurfa'dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'kutuptaştırıcı' açıklamaları siyaset gündemindeki yerini koruyor.

"Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alan Bozdağ, şu sözleri sarf etmişti:

"14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip beye mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi emanet etmeyelim."

Sosyal medyada da büyük tepki çeken Bozdağ'ın bu sözlerini, gazeteci Mirgün Cabas GAİN’deki proramında konuk ettiği Yeşil Sol Parti’nin İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder’e sordu.

Bozdağ'ın "Seçim akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine yanıt veren Önder, "Şampanya içene ‘Afiyet olsun’, alnı secdeye değene de ‘Allah kabul etsin’ deyip geçeceğiz" dedi.

'MİLLET UZAYDA MANDIRA KURUYOR ARTIK'

Önder, şöyle konuştu:

"Kim nasıl kutlamak isterse öyle kutlayacak. Şu sevimsizliğin farkında değiller; hayata bu kadar müdahil olmak, kimin nasıl kutlayacağına, kutlama biçiminden bir yaşam tasavvuru çizmeye, onu bir korku silahına ya da bir teşvik aygıtına dönüştürmenin bu yüzyılda bir iş görmeyeceğini bilmiyorlar. Millet uzayda mandıra kuruyor artık."

"BU KAFAYA BİR ÇÖP BİLE TESLİM EDİLEMEZ"

Önder, Bekir Bozdağ'ın "Siz olsanız ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz?" sözleri hakkında da, "Mesela bende bunun cevabı çok net. Bekir Bey'e teslim etmem. Bekir Bey'e teslim etmeyeceğim kesin. Çünkü hayata böyle bakabilen bir kafaya bir çöp bile teslim edilemez" dedi.

Önder, Bozdağ'a şu tepkiyi gösterdi:

"Nasıl düşünüyor, nasıl aklına geliyor? Emanet ne demek? Neyi emanet ediyorsun? Bekçi kim, niye bekçi? Birinin ona ihanet edeceğini nereden çıkarıyorsun? Ne kadar ayıp. Yani Kemal Bey'in bu aileye ne yapacağını öngörüyor da, bu soruyu düşünüyor? Bak bu öyle ağızdan kolay çıkmış bir laf değildir. Bu laf çıkana kadar o nöronların arasında milyarlarca kere tur atmıştır; işe yarar, ahlaka dair bir istasyon bulamayınca, ağızdan böyle çıkmıştır. Allah ıslah etsin diyorum, ona dua ederek bitiriyorum."

ADAYLIK AÇIKLAMASI: 'BİRKAÇ FİRAR GİRİŞİMİM OLDU AMA...'

Önder, yeniden aday olması hakkında gelen "Ne oldu da biz bu şekilde yeniden beraberiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Görev düştü diyelim. Sadece seçim değil. Aslında arkadaşlarım, seçimden sonra ortaya çıkacak Meclis aritmetiği ve ondan sonraki sürecin tanzimi, bu demokratik dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkacak denklemlerde bir deneyim, hafıza ve benzeri şeylerle gönlümü çeldiler. Gerçekten de tarihsel bir kavşakta olduğumuz açık. Biz de, bundan sonrası artık kibre girer dedik. Birkaç firar girişimim oldu ama başarıyla engellediler."

'BU REJİMİN YERİNE NEYİN, NASIL KONULDUĞU 100 YILI BELİRLEYECEK'

Önder, sözünü ettiği 'kavşağı' şöyle tanımladı:

"Bir dönemin sonuna geldiğimiz açık. Bu dönemin nasıl tasfiye edileceği, sonrasında yerine ne konulacağı önemli."

"Bu rejim gidecek, bu çok açık çünkü değişim ve dönüşüm arzusu artık çok görünür oldu" diyen Önder, "Yerine neyin, ne şekilde ve nasıl konulacağı önümüzdeki 100 yılı belirleyen en önemli bir yıl olacak, zaman dilimi olarak. İş tutma biçimi ve yordam olarak aynı öneme sahip olacak" ifadelerini kullandı.