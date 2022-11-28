Adalet Bakanı Bozdağ'dan TTB ve TMMOB açıklaması: 'Çalışmalarımızın sonuna geldik'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:27

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK) Dedeman Otel'de düzenlenen "İnsan Hakları Kurulları Birinci Bölgesel Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türk Tabipleri Birliği'ni eleştirdi.

Türkiye'de çok sayıda meslek örgütünün bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, hiçbir meslek örgütünün, amacı dışında faaliyette bulunamayacağının, anayasa hükmü olduğuna dikkati çekti.

"ÇALIŞMALARIMIZIN SONUNA GELDİK"

"Bazı meslek örgütlerinin, amaçlarını bırakıp başka faaliyetlerin içerisine girdiğini" söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ben şimdi Türk Tabipleri Birliği'nin, siyasette olan bir kardeşiniz olarak tabiplerin hakkını savunduğuna şahit değilim. Sadece iktidarın zarar göreceği bir şey varsa orada iktidar zarar görsün diye, tabiplerin menfaati olsun diye değil. Bugüne kadar Tabipleri Birliği'nin, Türkiye'deki tabiplerimizin mesleki menfaatleri, meslekleri ve diğer alandaki işlerinin daha iyi olması için sundukları tek bir tedbir, tek bir öneri yoktur. PKK terör örgütünün, başkaca bir terör örgütünün başı dara girdiğinde ya da ihtiyacı olduğunda onların lehine açıklama yapmada yarışa girenler var. Tabiplerin lehine açıklama yok ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'kimyasal silah kullandığı' iftirası yapanlara destek verildiğini görüyoruz. Tabipleri Birliği'nin böyle bir görevi var mı? Başkaca bir meslek örgütünün böyle bir görevi var mı? Hiçbir meslek örgütü, kuruluşları, amacı dışında faaliyette bulunamaz. Bulunduğu zaman bunun hukukta bir karşılığı vardır, hukuk da bununla ilgili gereğini yapacaktır."

Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili çalışmanın da sonuna geldiğimizi ifade etmek isterim. Yakında bu çalışmayı da kamuoyumuzla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.