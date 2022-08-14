Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Fahrettin Koca'ya yanıt: 'Emeğimizin karşılığını verin'

14 Ağustos 2022 Pazar, 22:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik 'Beyaz Reform' açıklamasında bulunmuştu. "Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi" diyen Bakan Koca, "Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini söylemişti.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI VERİN"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bakan Koca’nın sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Reform aldatmacasıyla iş güvencemizi, iyice kadükleştirdiğiniz özlük haklarımızı, geleceğimizi elimizden alamazsınız. Güvenceli, emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz. Emeğimizin karşılığı bile olmayanı almamız için sözleşme dayatmayın! Yalnızca emeğimizin karşılığını verin!"