Bahçeli'nin hedefinde yine Türk Tabipleri Birliği var: 'Kapatılmalıdır'

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:18

Bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) hedef aldı.

'ZİLLET İTTİFAKININ YANDAŞLARI GİBİ HAKARET EDİYORLAR'

Bahçeli, Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Ekrem Karakaya'nin öldürülmesine ilişkin "En son bir doktor kardeşimizin hakkın rahmetine kavuşması, bir cinayetle muhatap olması sonucunda hayatını kaybetmesi sonucunda millet olarak büyük bir üzüntü içerisinde olmamız gerekirken, her alandaki şiddeti topluca nasıl kınayacağımızı, nasıl aşacağımızı, barış ve huzura nasıl kavuşacağımızı ortaya koymamız gerekirken, bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak, siyasileşmek ve siyasi iktidarı istifaya davet edecek tarzda küstahça bir zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Bunlar ülkemiz için yararlı davranışlar değildir. Terörle mücadelede ülke içinde ve ülke dışında şehitlerimiz varken, terörle mücadelede üstün bir başarının işaretleri görülürken Türkiye’de şiddetten yararlanarak, şiddeti fırsat bilip bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere, şiddeti nasıl önlememiz gerektiği konusunda milletimizi aydınlatma ve onları huzura davet etme çabaları varken, Türkiye’nin her tarafında 50, 60’ı geçmeyen doktoruyla, 50, 60’ı geçmeyen avukatıyla gösterilere ve bu arada da polis kardeşlerimizle çatışmayı tercih edecek ve onlara hakaret edecek durumlara düşmeye kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

'TABİPLER BİRLİĞİ KAPATILMALIDIR'

Bahçeli, TTB'yi hedef alarak şöyle devam etti:

"O bakımdan bayramı vesile addederek toplum olarak huzura, bayram sonrasında ekonomik ve sosyal yönden iyileşmelere topluca gayret göstermeye; ve hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 5’inci yılındayız. 5’inci yılın sonunda muhtemelen 18 Haziran 2023’de Türkiye bir genel seçim yaşayacağı için her şeyi millet iradesine bırakmayı, tercihi milletimizin yapmasını arzulamayı düşünmeliyiz. Yoksa 3-5 ne idüğü belirsiz, her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum; Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazımdır"

Öte yandan Bahçeli, "Türk Tabipler Birliği’nin başındaki 'Türk' ismi sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna, "Bu soru mudur? Türk ismini taşıyan, Türk’e düşman olur mu?" cevabını verdi.