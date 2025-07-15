Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı: 10. Yargı Paketi'ne 'süreç' ayarı mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin 9. yıl dönümünde katıldığı CNN Türk canlı yayınında, iktidarın Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı yeni çözüm süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlık süreci değil. İmralı’dan yapılan çağrıda da böyle bir pazarlığın olmadığı açıkça belli” diyen Bakan Tunç, “10. yargı paketi ile ilgili yapılan düzenlemeler bu süreçle ilgilidir demek doğru olmaz, sürece katkı veren düzenlemeler olabilir” dedi.

DEM Parti ile daha önce de gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında da konuşan Bakan Tunç, "İdari gözlem kurumlarının verdiği kararlarla ilgili birtakım talepleri oldu. Cezalarını bitirmiş ama terör suçlusu nedeniyle gözlem kurulları tarafından salıverilmeyenler var. Bazı hükümlü tutuklulukların akrabalarının bulunduğu yerlere nakledilmesi gibi talepler var. Bizim kanunlar çerçevesi içerisine yapılabileceklerle ilgili konuşmalarımız oluyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile çarşamba günü saat 11.00'de görüşecek.

Bakan Tunç, 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla katıldığı yayında, DEM Parti ve PKK’nin silahları bırakma süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BİR PAZARLIK SÜRECİ DEĞİL"

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

“Devletimizin kurumları başta bakanlıklarımız MİT ve Sayın cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok güçlü bir koordinasyon var. Bu koordinasyon olmasa bu sürece gelmek kolay olmaz. Koalisyon dönemlerinde bu olmaz. Bu görüş birliğinin olduğu koordinasyonun tam sağlandığı zaman bu başarı olabilir. Bu Türkiye için bir fırsat. İstihbarat teşkilatımızın çok büyük çabaları var ve ona destek olan kurumlarımız var. Yapılacak uygulamalar var bunlarla ilgili her kurumun üstüne düşenler var bir taraftan Meclis’in yapacağı bir taraf var. Terörsüz Türkiye’de silah bırakma süreciyle ilgili milletin temsilcileri tarafından orada değerlendirilecek. Buradan çıkacak düzenlemeler görüşler kararlar kanunlar çerçevesinde biz de yürütme görevini yapacağız.

Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlık süreci değil. Burada terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları tüm gruplarıyla bırakması. İmralı’dan yapılan çağrıda da böyle bir pazarlığın olmadığı açıkça belli. Özellikle 2002’den bu yana Türkiye’nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması mücadelesi verdik. Anayasamızda darbeci anlayışı kaldırmaya yönelik reformlar gerçekleştirdik. Reform süreci kesintisiz devam edecek. Biz bunu bütün milletimiz için yapıyoruz. Türkiye’nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması, temel hak ve özgürlüklerin daha da güçlenmesi, yapılabileceklerle ilgili elbette ki Meclisimizde görüşmeler tartışmalar olacaktır. Milletimizin refahı için yapılması gerekenleri yapmanın gayretindeyiz."

"10. YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ SÜRECE KATKI VEREN DÜZENLEMELER OLABİLİR"

"10. yargı paketi ile ilgili yapılan düzenlemeler bu süreçle ilgilidir demek doğru olmaz, sürece katkı veren düzenlemeler olabilir. 10. Yargı paketinde hayata geçirilen düzenlemelerden biri bu cezasızlık algısı dediğimiz, denetimli serbestlikle ilgili kamuoyundaki eleştirileri ortadan kaldıran ve mutlaka belli bir oranda cezaevinde kalmayı gerektiren düzenlemeyi yaptık."

"DEM PARTİ İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERDE BİR PAZARLIK İÇERİSİNDE OLMADIK"

"DEM Parti ile yaptığımız görüşmelerde bir pazarlık içerisinde olmadık. Siz bunları yapın böyle olacak, böyle bir durum söz konusu olamaz. Bütün partileri dinlediğimiz gibi DEM Parti ile de muhtelif zamanlarda görüşmelerimiz oldu. Konuştuğumuz konular var özellikle idari uygulamalardan kaynaklanan bazı sorunlar iletiliyor.

Bununla ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmalar var. İdari gözlem kurumlarının verdiği kararlarla ilgili birtakım talepleri oldu. Cezalarını bitirmiş ama terör suçlusu nedeniyle gözlem kurulları tarafından salıverilmeyenler var. Bazı hükümlü tutuklulukların akrabalarının bulunduğu yerlere nakledilmesi gibi talepler var. Bizim kanunlar çerçevesi içerisine yapılabileceklerle ilgili konuşmalarımız oluyor."