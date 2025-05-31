Adalet Bakanı Tunç ve kardeşini hedef almıştı: Cumhur'un avukatı Bekiroğlu'na gözaltı

İktidara yakınlığıyla bilinen Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alındı.

Bekiroğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bakan Tunç'un kardeşi Yahya Tunç'un fotoğrafını paylaşıp "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı göreve davet ediyorum" demiş ve Tunç hakkında FETÖ üyeliğinden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması gerektiğini belirtmişti.

Bekiroğlu'nun o sözleri şöyle:

"Terör örgütü FETÖ’nün eylemlerini gerçekleştirirken ve cehennemin dibine çukura atılarak yollanan elebaşı Gülen ile haberleşmek amacıyla kullanılan örgütsel BYLOCK haberleşme programını aktif olarak tam 1454 kere kullandığı, örgütün yurt dışı seyahatlerine katıldığı, sohbet adı altındaki örgütesel toplantılara katıldığı, örgütün bank Asya isimli terör örgütü finans kuruluşunda aktif hesap kullandığı iddia edilen ve / fakat her nasıl olduysa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı iddiası ile verdiği beyanlar etkin pişmanlık çerçevesinde olmadığı halde , bu beyanların bu minvalde kabul edilmemesi gerekirken yasa ve usule aykırı şekilde bu kapsamda değerlendirilen, Yahya Tunç hakkında yasa ve usule aykırı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın, hakkın ve adaletin tecellisi için kaldırıması bakımından kanun yararına bozma yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan objektif olmak adına şahsın abisinin bulunduğu pozisyon itibariyle bu yolu tıkama ihtimali göz önünde bulundurularak, şahıs hakkında gerekirse iadei muhakeme yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu yolunun kullanılması esnasında şahsın kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca “mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi, kuvvetli suç şüphesi, delillerin değiştirilmesine teşebbüs edilmesi, isnad olunan suçun alt ve üst sınırı bakımından, tutuklamaktan elde edilecek faydanında önemi göz önünde bulundurularak”, şahıs hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartılması gerekmektedir."

"BAKAN KARDEŞİYMİŞ, HADİ ORADAN"

Bekiroğlu bir sonraki paylaşımında da Yahya Tunç için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şahıs bakanın kardeşiymiş. Susalım. Oldu. Aman ha şahıs bakanın kardeşi susun efendiler. Yutalım hep beraber. Biz korkuyoruz ya. Biz goygoycuyuz ya. Hadi orandan.

Şahısın FETÖ terör örgütünün üyeleri, imamlarıyla ve terör örgütü elebaşı ile haberleşmede kullanılan, eli kanlı şerefsiz terör örgütü FETÖ’nün örgütsel Bylock programını kullandığı sabit olsun… Örgütün yurt dışı gezilerine ve yurt içi toplantılarına katıldığı sabit olsun, Bank Asya aboneliği ve dernek kuruculuğu sabit olsun. Ama bakan kardeşi, hadi oradan.

Şahıs telefonunu sıfırlayarak kolpa bir ifade versin, o ifade dar kapsamlı tırışkadan olsun, buna rağmen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için beyanlar esas kabul edilsin, birde şahısa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilsin... oldu."