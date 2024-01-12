Adalet Bakanı Tunç'tan 'AYM' sorusuna yanıt
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM'nin tartışmaya neden olan bireysel başvuru uygulamasına ilişkin farklı fikirler olduğunu, ancak henüz başlayan bir çalışma bulunmadığını belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün Ankara Adliyesi Konferans
Salonu'nda hâkim ve savcılarla bir araya geldi. Tek tek söz alan hâkim ve
savcılar, özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi.
Bakan Tunç da bunları tek tek not alarak ilgileneceğini
söyledi. Tunç ayrıca yeni Ankara Adliyesi binasının yapımı için ihale
düzenlendiğini anımsattı.
DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Tunç,
toplantının çıkışında "Can Atalay krizinin ardından AYM'nin yeniden
yargılama yetkisinde bir değişiklik olacağı söylendi. Bu konuda bakanlığınızda
bir çalışma var mı?" sorusuna yanıt verdi.
“FARKLI FİKİRLER VAR AMA…”
AYM'nin yapısının değiştirilmesiyle yeniden yargılama yetkisinin ele alınmasının farklı konular olduğunu belirten Tunç, "AYM'nin yeniden yargılama yetkisine ilişkin farklı fikirler var. Ancak bu konuda henüz bir çalışma yok" dedi.
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