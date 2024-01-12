Adalet Bakanı Tunç'tan 'AYM' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:52

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:52

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda hâkim ve savcılarla bir araya geldi. Tek tek söz alan hâkim ve savcılar, özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi.

Bakan Tunç da bunları tek tek not alarak ilgileneceğini söyledi. Tunç ayrıca yeni Ankara Adliyesi binasının yapımı için ihale düzenlendiğini anımsattı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Tunç, toplantının çıkışında "Can Atalay krizinin ardından AYM'nin yeniden yargılama yetkisinde bir değişiklik olacağı söylendi. Bu konuda bakanlığınızda bir çalışma var mı?" sorusuna yanıt verdi.

“FARKLI FİKİRLER VAR AMA…”

AYM'nin yapısının değiştirilmesiyle yeniden yargılama yetkisinin ele alınmasının farklı konular olduğunu belirten Tunç, "AYM'nin yeniden yargılama yetkisine ilişkin farklı fikirler var. Ancak bu konuda henüz bir çalışma yok" dedi.