AYM’den Odatv kararı: Erişim engeli yasağı kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 yıl önce erişim engeli getirilen Odatv'nin konuya ilişkin bireysel başvurusunu karara bağladı. Buna göre erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:53
AYM’den Odatv kararı: Erişim engeli yasağı kaldırıldı
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4 yıl önce erişim engeli getirilen Odatv için yapılan bireysel başvuru karara bağlandı. AYM, erişim engeli kararının Anayasa'nın 26. Maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. 

AYM'nin hak ihlali kararı Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilecek. Ardından da ceza hakimliği 6 Mart 2020'de verdiği erişim engeli kararını kaldıracak.

 


OdaTV erişim engeli AYM

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