Topu AYM'ye attılar: AKP'den Can Atalay'a Meclis yolunu açacak formül

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:06

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:06

Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararlarını Yargıtay’ın tanımaması sonucu yaşanan krizi aşmak için iktidarın formülü belli oldu.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, krizin son bulması için AKP ve Adalet Bakanlığı'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Yargıtay’ın kararını TBMM Genel Kurulu'nda okutarak, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ardından da Atalay’ın AYM’ye düşürme kararının iptali yönünde başvuru yapması konuşuluyor. Bu yolun izlenmesi halinde AYM düşürme kararını kaldırırsa, bu kez karar doğrudan TBMM’ye gelecek. Böylece TBMM’de Atalay’ın milletvekilliği statüsü iade edilecek. Atalay dokunulmazlık kazanacağı için, yargılamaları da duracak ve tahliye olacak. TİP'li milletvekili, Meclis’e gelip yemin ettiğinde de göreve başlayacak.

Habere göre, parti kurmayları ve bakanlık hukukçuları "Bu yol izlenirse, her iki yüksek yargı organı arasındaki kriz de son bulur. Çünkü, AYM milletvekilliğinin düşürülmesini iptal ederse, karar artık Yargıtay’a gitmeyecek. Doğrudan TBMM’ye gelecek. Böyle olunca, Yargıtay önceki kararlarındaki gibi direnmez. Meclis, AYM kararı uygular ve Atalay milletvekilliği statüsünü kazanır. Şu anda kısa vadede bu işin çözümü böyle olur" görüşünü dile getiriyor.

GEÇMİŞTE UYGULANMIŞTI

Adalet Bakanlığı hukukçuları, geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nda da aynı sürecin işlediğine dikkat çekerek “Bu iki ismin de milletvekilliği düşürüldü. Ama daha sonra AYM’ye yapılan başvuru sonucunda, hak ihlali kararı verildi. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı iptal edildi ve yeniden Meclis’e döndüler” hatırlatmasını yaptı.