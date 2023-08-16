Adalet Bakanı Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması

Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:38

Güncelleme: 16.08.2023 - 13:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'ye yakınlığıyla bilinen A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tunç, Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay ile ilgili, "Seçimden önce başlamış bir soruşturma ve anayasanın 14. maddesindeki durumlar nedeniyle Yargıtay'ın böyle bir kararı söz konusu" ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDEN ÖNCE BAŞLAYAN VE DEVAM EDEN BİR DAVA VAR”

Atalay’ın durumunun ‘dokunulmazlık haricinde’ olduğunu söyleyen Bakan Tunç, Yargıtay sürecinin devam ettiğini vurguladı:

"Anayasanın maddesinin bir fıkrasını okuyup diğerini okumayınca farklı yorumlar ortaya çıkıyor. Atalay, Gezi Davası’ndan yargılanan bir kişi. 18 yıl ceza aldı. Cezası kesinleşmedi. Yargıtay süreci devam ediyor.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik hükümeti cebir ve şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya yönelik bir suçlama söz konusu. Seçimden önce başlayan ve devam eden bir dava var. Anayasamızın 83. maddesi seçimden önce başlaması kaydıyla 14. maddesindeki durumları dokunulmazlık haricinde gösteriyor.

Bunun takdirini yapacak olan yargı. Dava Yargıtay’da devam ediyor. Bu konuda sanık avukatları başvuruda bulundular. Yargıtay karar verdi, bu Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlar kapsamında değerlendirilmesi gereken bir husus ve seçimden önce başlamış soruşturma ve dava söz konusu. Burada takdir yargının. Karar verecek olan Adalet Bakanlığı olarak biz değiliz."

“MİLLETVEKİLİ OLMA ŞARTLARINI TAŞIYOR ÇÜNKÜ SABIKASI YOK”

Can Atalay’ın milletvekili seçildikten sonra yemin törenine katılamaması ile ilgili de konuşan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekili oldu, neden yemin edemedi şeklinde eleştiriler söz konusu oluyor. Milletvekili olma şartlarını taşıyor çünkü sabıkası yok. Ama seçimden önce başlamış bir soruşturma ve Anayasanın 14. maddesindeki durumlar nedeniyle Yargıtay'ın böyle bir kararı söz konusu. Anayasa Mahkemesi’ne başvurdular. Bu konudaki değerlendirme yargının taktir edeceği hususlar."