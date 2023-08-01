Can Atalay Hatay'daki istismar skandalını sordu: 'HSK inceleme başlatacak mı?'

Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:18

Güncelleme: 01.08.2023 - 14:18

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ın, Hatay'ın Akçaova Köyü'ndeki bir okulda 10 öğrencinin cinsel istismara maruz bırakılması ve istismar faili öğretmenlerin hapis cezası almasına rağmen tutuksuz yargılanarak kayıplara karışmasını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sordu.

"TUTUKSUZ YARGILAMANIN GEREKÇESİ NE?"

Atalay soru önergesinde, Bakan Tunç'a yaşanan skandalla ilgili şu soruları yöneltti:

"1. Tutuksuz yargılamanın şartları mevcut olmamasına karşın; tutuksuz yargılama kararı veren ve çocukları riske atan, sanığın firar etmesinin yolunu açarak yargılama sonucu hükmedilen cezayı çekmesine mâni olan Mahkeme heyetindeki hakimler ve savcı hakkında HSK tarafından bir inceleme başlatılacak mıdır?

2. Mahkeme heyetinin hukuka aykırı tutuksuz yargılama kararının gerekçesi nedir?

3. İstismar mağduru çocuklar hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında tedbir kararı verilmiş midir?"

NE OLMUŞTU?

Hatay'da bir okulda görev yapan Murat Sağıroğlu'nun, toplam 10 öğrenciye cinsel istismarda bulunup görüntüleri kaydettiği ortaya çıkmıştı. H.Y. adlı öğrencinin şikâyeti üzerine tutuklanan Murat Sağıroğlu mahkeme kararından kısa süre önce tahliye edilmişti.

H.Y. ifadesinde, cinsel istismarın 11 yaşındayken başladığını ve 5 sene boyunca sürdüğünü aktarmıştı.

Dava dosyasına göre Murat Sağıroğlu, öğrencileri çektiği görüntülerle tehdit etmiş ve H.Y.’ye öğretmen arkadaşları Engin Y., İbrahim O., Abdullah A., Murat O. ile kuzeni Özmen Ö. de cinsel istismarda bulunmuştu.

158 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen tahliye edilen Sağıroğlu henüz bulunamadı.

Fotoğraf: Beyza Kural

