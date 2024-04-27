Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Partili belediyelere üstü kapalı 'kayyum' mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın’ın Ulus ilçesinde yaptığı açıklamada DEM Partili belediye başkanlarını hedef alarak, "Bir belediye başkanı milletin kaynaklarını, millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak" dedi.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 08:41
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Partili belediyelere üstü kapalı 'kayyum' mesajı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın’da seçimi kazanan AKP'li belediye başkanlarını hayırlı olsun ziyaretlerine başladı.

İlk durağı Ulus ilçesi olan Bakan Tunç, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AKP İl Başkanı Yaşar Arslan ile birlikte Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu’nu ziyaret etti.

ÜSTÜ KAPALI KAYYUM MESAJI

Ardından Ulus Belediyesi'ne geçen Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada DEM Partili belediye başkanlarına üstü kapalı kayyum mesajı verdi.

Tunç, konuşmasında belediyelerin önemine dikkat çekerek, "Belediyeler, yerel yönetimlerimiz demokrasinin beşiği. Yerel yönetimler, vasıtasıyla vatandaşlarımıza doğumdan vefatına kadar her türlü hizmeti götüren kamu kurumlarımız aynı zamanda. Seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarımız, milletten ve devletten aldığı desteği, devletin ve milletin kaynaklarını yine millete hizmet olarak akıtmak için görevlidirler. Onların yaptığı eserler, gerek ilçenin yeniden imarı, beldenin yeniden imarıyla ilgili, şehrin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için gerçekleştirilen hizmetler tabii ki artarak devam etmelidir" dedi.

'Terör örgütleri ile bağlantısını sürdüren belediyelere' yönelik kayyum uygulamasının devam edeceği sinyalini veren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz tarafından belediyelerimize gönderilen kamu kaynakların son kuruşuna kadar vatandaşa, millete hizmet edilmesi gerekir. İşte bunu yapan belediye başkanlarımız başarılı oluyor. Kamu kaynaklarının belediyelerimize gönderilen kaynakların son kuruşuna kadar vatandaşımıza ve milletimize hizmet olarak gösterilmesi lazım. Kamu kaynaklarını suç unsuru bulunan faaliyetlere harcayanlar, terörün finansmanı olarak kullananlar milletimiz tarafından cezalandırılmaktadır.

Geçmişte bunun kötü örneklerini maalesef yaşadık, gördük. Bir belediye başkanı milletin kaynaklarını, millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak. Belediye başkanları da bu bilinçle çalışacaklar ve halktan aldıkları, milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullanmayacaklar."


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