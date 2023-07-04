Adalet Bakanı Tunç tarih verdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk başlıyor
Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı. Tunç, bir gazetecinin ‘Site aidatıyla ilgili bir çalışma var mı ?’ sorusuna da yanıt verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tunç, kira sözleşmesinden dolayı artırımın yüzde 25’i geçemeyeceğini ifade ederek, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25’lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin" dedi.
TARİH VERDİ
Bakan Tunç, ‘kira artışı konusunda davaların arttığı’ iddialarına ilişkin soruya, "Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor" ifadelerine yer verdi.
'SİTE AİDATI' SORUSUNA YANIT
Bir gazetecinin ‘site aidatıyla ilgili bir çalışma var mı ?’ sorusuna ise “Şu anda bizim bakanlıkta öyle bir çalışma yok” dedi.
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