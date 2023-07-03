Diyarbakır’da bir kişi kiralık otomobilde ölü bulundu

Yayınlanma: 03.07.2023 - 06:46

Güncelleme: 03.07.2023 - 06:49

01 CTP 37 plakalı otomobilin içinde yaralı C.D. isimli erkek, M.E ve M.E. tarafından hastaneye götürülmeye çalışıldı. Sağlık ekipleri, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı kavşağında yaralı almak için durdu.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, araçta inceleme yaparken savcının gelmesi beklendi.

BIÇAKLANMIŞ

Savcının olay yerine gelmesiyle ölen şahsın cesedi otomobilden çıkartıldı. Yapılan kontrollerde şahsın bıçaklanma sonucu kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİLER

Otomobilde bulunan şüpheli M.E. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ölen şahsı kiralık otomobil ile hastaneye götürmeye çalıştıkları belirlendi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.