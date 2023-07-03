Diyarbakır’da bir kişi kiralık otomobilde ölü bulundu
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kiralık otomobilde ölü bulunan şahsın bıçaklama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin maktulü hastaneye götürmeye çalıştığı öğrenildi.
01 CTP 37 plakalı otomobilin içinde yaralı C.D. isimli erkek, M.E ve M.E. tarafından hastaneye götürülmeye çalışıldı. Sağlık ekipleri, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı kavşağında yaralı almak için durdu.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, araçta inceleme yaparken savcının gelmesi beklendi.
BIÇAKLANMIŞ
Savcının olay yerine gelmesiyle ölen şahsın cesedi otomobilden çıkartıldı. Yapılan kontrollerde şahsın bıçaklanma sonucu kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.
HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİLER
Otomobilde bulunan şüpheli M.E. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ölen şahsı kiralık otomobil ile hastaneye götürmeye çalıştıkları belirlendi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni dönem başlıyor!
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- 'Milyarlarca dolar yaktık! Sonuç sıfır'
- 'Alevi diye, oy vermedi diye...'
- Konserine 8 kişi katılmıştı... Bingöl'den açıklama geldi
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- İzBB'den ceza açıklaması: AKP trolleri hedef alıyor
- 'Makas' faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
- Torununu korumak isterken canından oldu
- 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı