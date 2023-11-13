Adalet Bakanı Tunç'tan yargıdaki krize ilişkin yeni açıklama: 'Darbe söz konusu değil'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:35

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:53

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, 'İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var. İki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik hususlar TBMM yetkisindeki hususlardır' dedi.

'DARBE' İFADESİNE YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘hukuk darbesi’ ifadesine de yanıt veren Tunç, “CHP'nin yeni seçilen genel başkanı ile komisyonlarda çalıştık. Askerliğimizi de beraber yaptık. Yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler. Yorumlarına katılmıyoruz. Darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasına kimin kontrollü darbe dediğini iyi bilir” dedi.

Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Devletin güvenliğine ilişkin suçlar tek tek yazılmıştır. Ve bu kapsamda dokunulmazlık kapsamı dışındadır diyor. Dokunulmazlık kapsamı dışındadır diyor. 14. maddede belirtilen terör suçları kapsam dışında mıdır değil midir. Yargıtay dışındadır diyor. AYM farklı uygulaması nedeniyle yorum yoluyla tartışılır hale geldi. İki farklı görüş var. CHP'nin yeni seçilen genel başkanı ile komisyonlarda çalıştık. Askerliğimizi de beraber yaptık. Yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler. Yorumlarına katılmıyoruz. Darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasına kimin kontrollü darbe dediğini iyi bilir. İki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik hususlar TBMM yetkisindeki hususlar. Bunlar konuşularak çözülecek hususlar. Tartışılır ve net çözüm bulunur.”

“DÜZENLEME YAPILMAZSA SORUN DEVAM EDER”

“Anayasamız 82 Anayasası. AYM hem 61 hem 82 anayasasında yerini koruyan anayasamız var. Vatandaşlarımız Avrupa mahkemelerine gitmeden kendi mahkemelerine başvurması için reform sayılacak uygulamayı başlattık. 130 bin dosya var. Buna bakacak üye sayısı 15. Zamanında ve sağlıklı sonuçlandırması mümkün mü? Burada bir reform ihtiyacı yok mu?”

Bir düzenleme yapılmasın dersek bu sorun büyüyerek devam eder. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Burada sorumlu davranmamız lazım. Muhalefet partilerinin ortadaki sorunu giderecek çalışma yapacağına inanıyorum. Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu herkes ifade ediyor. CHP genel başkanının cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamaların konumuz ile alakası yok. Belirsizlikleri ortadan giderecek olan da TBMM'dir.”