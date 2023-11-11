Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan 'hukuk darbesine' ilk yorum: 'Yüksek yargıda astlık üstlük ilişkisi yok'

Son dakika haberi... Yargıtay ile AYM arasındaki Can Atalay krizine ilişkin değerlendirme yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok" dedi. Tunç, sorunun yeni bir anayasa ile çözülebileceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:59
Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan 'hukuk darbesine' ilk yorum: 'Yüksek yargıda astlık üstlük ilişkisi yok'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı.

Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin sessizliğini bozan Tunç, "Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok" dedi.

'YENİ ANAYASAYI' İŞARET ETTİ

Tunç, "Sorunun çözümü yeni bir anayasa yaparak çelişkileri ortadan kaldırmaktan geçiyor. Anayasa değişikliği olmadan sorun kalıcı olarak çözülemez. TBMM'de grubu bulunan partilerimizin, milletvekillerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacaklarına yürekten inanıyorum. Bizim TBMM'de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan veya uygulanmayan maddeleri var. Evet, AYM'nin kararları herkesi bağlar. Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu maddesi de var. Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok."

"Sorunun çözümü yeni bir anayasa yaparak çelişkileri ortadan kaldırmaktan geçiyor. Anayasa değişikliği olmadan sorun kalıcı olarak çözülemez. TBMM'de grubu bulunan partilerimizin, milletvekillerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacaklarına yürekten inanıyorum. Bizim TBMM'de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri kabul edebilmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Sorunlar hukuk içerisinde çözülebilir. Ancak birileri tarafından farklı boyuta çekilmek isteniyorsa farklı bir kasıt vardır. Bu mesele hukuk içinde çözülecektir."

NE OLMUŞTU?

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. 

Daha önceden  Atalay'a verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise skandal bir karara imza atarak AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


Adalet Bakanı Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç

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