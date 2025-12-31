Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni yıl için 'anayasa' mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından "Yeni projeler, yeni hedeflerle yeni yıla merhaba" başlığıyla yeni yıl mesajı verdi.

Tunç yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"2026 yılının ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm insanlık için adalet, barış ve huzur diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yıldır olduğu gibi 2025 yılında da 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla insan merkezli politikalara ve icraatlara imza attık. Adalet ve hakkaniyet merkezinde 'önce millet, önce memleket' diyerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. 5 temel amaç, 45 hedef, 264 faaliyetten oluşan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizi aziz milletimizle paylaştık. Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda 10. ve 11. Yargı Paketleriyle toplumsal huzur ve güveni artırmayı amaçlayan önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya taşımak için başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yeni adalet binalarının, adli tıp grup başkanlıklarının, mahkemelerin açılışlarını yaptık ve temellerini attık. Adaletin hakkıyla tecellisinde en önemli unsur nitelikli ve nicelikli insan kaynağıdır. Bu bilinçle hareket ederek atamalarını gerçekleştirdiğimiz hâkim-savcılarımız ve adalet personelimizle yargı teşkilatımızın gücüne güç kattık. Teknolojinin tüm imkânlarını hukuk sistemimizin hizmetine sunarak yeni bilişim uygulamaları geliştirdik.

"HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ TAHKİM EDEN DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

'Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi' vizyonumuz kapsamında Türkiye Yüzyılı'nı 'Adalet'in Yüzyılı' yapmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Hukuk devleti ilkesini tahkim eden, temel hak ve özgürlükleri güçlendiren, yargı sisteminin etkinliğini artıran, mevzuatı milletimizin ihtiyaçlarına uyarlayan önemli düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Milli birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkarak 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacağız. Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye bırakmak için adımlarımızı kararlıkla atacağız.

Temel hak ve özgürlükleri öne alan, kuşatıcı, toplumun her kesiminin görüşlerini ihtiva eden yeni ve demokratik bir anayasayı ülkemize kazandırmanın gayretinde olacağız. Mazluma umut, mağdura uzanan el olmayı sürdüreceğiz. Başta Gazze olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun akan kan ve gözyaşını dindirmek için her platformda mücadelemize devam edeceğiz.

Ülkemize nice eser ve hizmeti kazandıracağımız 2026 yılının huzurlu ve bereketli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."