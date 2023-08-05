Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 'Barış Pehlivan' sorusu

Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:12

Güncelleme: 05.08.2023 - 15:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren infaz düzenlemesi kapsamında, kaç kişinin cezaevine geri döneceğine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Genel Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Çakırözer konuya ilişkin yazılı açıklamasında, 15 Temmuz’da yürürlüğe giren torba yasada yer alan infaz düzenlemesi ile cinayet, tecavüz, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan hüküm giyen binlerce mahkum serbest kalırken, gazeteciler, hak savunucuları ve siyasetçilerin de aralarında olduğu siyasi tutukluların cezaevinde tutulacak olmasının büyük bir adaletsizlik ve insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

“AKP VE MHP KADINLARIN, ÇOCUKLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR”

Yapılan düzenlemenin 2020 yılında Covid-19 nedeniyle çıkarılan yasal düzenlemenin devamı niteliğinde olduğunu belirten Çakırözer’in açıklamasının devamı şöyle:

“O dönemde de Meclis’te sabahlara kadar itiraz ettik. Soma, Çorlu, Aladağ katliamlarının failleri çıkarken, siyasi tutuklular, gazeteciler cezaevinde tutulmasın dedik. Dinlemediler. Şimdi 3 yıl sonra yine aynı büyük adaletsizlik ile aynı büyük insan hakları ihlaliyle karşı karşıyayız. Bir yandan ama işte seçilmiş milletvekili Can Atalay çıkarılmayacak. İki beraat, iki tahliye, bir AİHM kararına rağmen 6 yıldır tutsak edilen Osman Kavala yine zindanda tutulacak.

Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi mimarlar, şehir plancıları ve aydınlarımız Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Mine Özerden, Çiğdem Mater, gazeteci Merdan Yanardağ cezaevinde kalacak. Hatta ve hatta dışarıdaki gazeteci Barış Pehlivan aynı düzenleme ile cezaevine girecek. Ama bir yandan da hırsızlar, katiller tecavüzcüler torbacılar dışarı çıkacak. Böyle bir adaletsizlik hangi vicdana sığar? AKP ve MHP ortakları yerel seçimlere doğru gazetecileri susturmakta ısrar ederken, bir taraftan da kadınların, çocukların hepimizin hayatını tehlikeye atıyor.

Adalet Bakanı bu düzenleme ile kaç kişinin cezaevine geri döneceğini açıklıyor ama kaç katilin, hırsızın, tecavüzcünün, uyuşturucu baronunun cezasının bitimine yıllar kala salıverildiğini açıklamıyor! Keza düşüncesi nedeniyle yıllardır tutsak edilen kaç siyasi suçlunun zindanda kalmaya devam edeceğini de gizliyor. Sorularımıza yanıt versin ki bu iktidarın bu örtülü affı sayesinde kaç hırsız, kaç tecavüzcü, kaç uyuşturucu baronu, kaç katil serbest kalmış cümle alem öğrensin.”

“BU DÜZENLEMEDEN YARARLANDIRILMAYAN GAZETECİ, AVUKAT GİBİ DÜŞÜNCE SUÇLULARININ SAYISI NEDİR?”

Çakırözer, Tunç’a şu soruları yöneltti:

15 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni düzenlemeden faydalanacak hükümlü sayısı kaçtır?

Kadına yönelik şiddet, insan öldürme, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hükümlü olan kaç kişi bu düzenlemeden faydalanacaktır?

Bu düzenlemeden yararlandırılmayan gazeteci, siyasetçi, hak savunucusu, avukat gibi düşünce suçlularının sayısı nedir? Gerekçesi nedir?

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet'te yayımladığı '5' başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıklamıştı. 31 Temmuz’da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti.

Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi ise önceki gün reddedilmişti.

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını göz ardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş" ifadelerini kullanmıştı.