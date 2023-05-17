Barış Pehlivan Çağlayan Adliyesi'nden seslendi: 'Birkaç saat içinde cezaevine gireceğim'

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:06

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:36

Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir yazısı nedeniyle hakkında hapis cezası verildiğini duyurmuştu.

İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hâkimliği’nin bir kararının tebliğ edildiğini aktaran Pehlivan, "Özetle, AKP döneminde çok kısa süreliğine de olsa dördüncü kez cezaevi yüzü göreceğim. Sahi, neyi seçtiğimizin herkes farkında mı" diye sormuştu.

Son olarak Pehlivan, teslim olmak üzere geldiği Çağlayan Adliyesi’nde Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

"NE ZAMAN Kİ BARIŞ TERKOĞLU İLE SS KİTABINI YAZDIK..."

"Aslında benim bundan birkaç yıl önceki cezaevi deneyimimin sonucu bu" diyen Pehlivan, süreci şöyle anlattı:

"Ben yaptığım bir haberden dolayı yaklaşık 6,5 ay hapis yatmıştım. Sonrasında tahliye olmuştum. Sonrasında o hüküm onanınca tekrar girip, denetimli serbestlikle özgürlüğüme kavuşmuştum. O denetimli serbestlikte bir şart vardı. 'Eğer hakkında yeniden bir dava açılırsa bak seni cezaevine göndeririz' tehdidinde bulunuluyordu.

Hakkımda 6 tane dava açıldı, tabii ki Cumhuriyet gazetesindeki yazılarımdan dolayı. Ancak yargı bunları dikkate almadı. Ne zaman ki Barış Terkoğlu ile birlikte SS kitabını yazdık, açılan 7. dava benim tekrar açık cezaevine girmeme gerekçe gösterildi."

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE CEZAEVİNE GİRECEĞİM"

"Şimdi görünen o ki birkaç saat içinde açık cezaevine gireceğim" diyen Pehlivan, "Biliyorsunuz ki açık cezaevlerinde de şu an Covid-19 izni var. En azından temmuz ayına kadar o Covid-19 izni devam ediyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK ZOR BİR DÖNEM BEKLİYOR"

Pelivan sözlerine şöyle devam etti:

"Burada ben önemli değilim. Görülüyor ki Türkiye'yi çok zor bir dönem bekliyor. Eğer iktidar değişimi yaşanmazsa maalesef gazetecileri, Türkiye'deki bilim insanlarını, aydınlarını çok daha baskıcı bir dönem bekliyor. Benimkisi sadece birkaç saatlik bir deneyim ama olayın perde arkasında beni aşan bir öykü var. Avukatlarımın söylediğine göre ben önce adliyede infaz savclığına teslim olacağım. Ondan sonra da açık cezaevine gönderileceğim, Silivri'ye. Orada teslim işlemleri yapıldıktan sonra tahminim akşama doğru özgürlüğüme kavuşacağım tekrar."