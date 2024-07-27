Adalet Bakanlığı'ndan Tuğrul Türkeş'in 'Gezi' talebine onay

Yayınlanma: 27.07.2024 - 16:44

Güncelleme: 27.07.2024 - 17:07

Gezi direnişi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater'i ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuran AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Yakında Gezi tutukluları ile görüşeceğini ifade eden Türkeş, "'Gezi Parkı Davası' Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu; Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.