Adalet Bakanlığı'ndan Tuğrul Türkeş'in 'Gezi' talebine onay

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanlığı tarafından Gezi direnişi tutukluları ile görüşme talebine onay çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 16:44
Adalet Bakanlığı'ndan Tuğrul Türkeş'in 'Gezi' talebine onay
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Gezi direnişi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater'i ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuran AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Yakında Gezi tutukluları ile görüşeceğini ifade eden Türkeş, "'Gezi Parkı Davası' Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu; Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.  

 

 


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