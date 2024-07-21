Kardeşlerin arasına 'Osman Kavala' girdi: İYİ Partili Ayyüce Türkeş'ten ağabeyi AKP'li Tuğrul Türkeş'e sert tepki!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:07

Güncelleme: 21.07.2024 - 15:16

İYİ Parti milletvekili Ayyüce Türkeş, Gezi Parkı davası tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyip, "Bana öğretilen milliyetçilik bu. Ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum" diyen ağabeyi AKP milletvekili Tuğrul Türkeş’e tepki gösterdi.

"HERKES HADDİNİ VE YERİNİ BİLECEK"

Ayyüce Türkeş, “Ömrünün bir saniyesi bile hapishanede geçmemesi gereken Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek” dedi.

Türkeş, ağabeyi olan Tuğrul Türkeş’in bu sözlerine X hesabından yaptığı şu paylaşımla tepki gösterdi:

“Başbuğ Alparslan Türkeş, ömrünü Türk Milleti’ne Türk Devleti’ne adamış; ameli ile adını altın harflerle tarihe yazdırmış büyük bir devlet adamıdır. Vefatının üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına rağmen sırf O’nun bıraktığı miras ile ama maalesef. O’nu anlamadan; temsil edemeden Türk siyasetinde yer edinenler artık BAŞBUĞ’un ruhunu rahat bırakın… Her türlü siyasetinizi, pazarlığınızı kendi adınıza yapın…

Başbuğ Türkeş, eline kan bulaşanların/ruhunda hainlik ve bölücülük olanların ağzının sakızı değildir. BAŞBUĞ TÜRKEŞ’ten öğrenilen ‘Milliyetçilik’ de ne oturduğun koltuğun gücü ile sağa sola X hesabından saldırarak yapılır ne de siyasi pazarlıkların piyonu olarak yapılır.

Hele hele ömrünün bir saniyesi bile hapishane de geçmemesi gereken Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek…

Ayrıca, Başbuğ Türkeş’in hatırlarını merak edenler; Başbuğ’un kendi anlatıp yazdırdığı Şahinler’in Dansı’nı okuyabilir. Başbuğ TÜRKEŞ, oğlunun düğününü hapiste olduğu için değil; oğlu babası hapisteyken düğün yaptığı için görememiştir.

Şunu da vurgulamak isterim ki Başbuğ Türkeş kendi evladı dahil hiç kimseye bedel ödetmemiştir; her türlü bedeli kendi ödemiş ve arkasında çok büyük gurur verici bir manevi miras bırakmıştır. Bedel ödediği olarak söylediğiniz şeylere de kendi hiçbir zaman bedel ödemek olarak bakmamış ve bir gün bile şikayet etmemiştir. Yaşadığı her şeyi büyük Türk Milleti’ne hizmet olarak gördü o yüzden hiç yılmadı/yıkılmadı. Büyük Türk Milleti’nin gönlüne girerek ölümsüzlüğü kazandı. Ruhu şad mekanı cennet olsun…”