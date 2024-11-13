Adana'da pes dedirten olay: Kaza yapan otomobildeki eşyaları çaldılar!

Seyhan ilçesinde refüjdeki ağaçlara çarpıp, takla attıktan sonra karşı şeride geçen otomobilde yaralanan Vahap T. ile yanındaki kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların araçtan çıkarıldığı sırada bazı kişiler, torpido ve bagajdaki eşyaları çaldı.

Adana'da pes dedirten olay: Kaza yapan otomobildeki eşyaları çaldılar!
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DHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 14:36

Adana'nın Seyhan ilçesinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda 11 Kasım’da saat 22.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; Vahap T.’nin kontrolünü yitirdiği 01 SD 123 plakalı otomobil, refüjdeki ağaçlara çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekiler, yaralanan sürücü Vahap T. ile yanındaki kişiyi çıkarıp, kaldırıma taşıdı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler, kaza yapan aracın torpido ve bagajındaki eşyaları çalıp, kaza yerinden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Vahap T., kol saati, altın bilekliği ve bazı kişisel eşyalarının çalındığını öne sürerek şikâyetçi oldu.


Etiketler: #Adana #kaza #hırsızlık #sürücü

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