Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: Bayraktarları Ukrayna'ya satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk

04 Mart 2022 Cuma, 13:01

AKP'ye yakın iş insanlarından Ethem Sancak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatına ilişkin Moskova merkezli RBK televizyonuna röportaj verdi.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre Sancak, harekatı değerlendirirken NATO'ya ve Türkiye'nin NATO'ya üyeliğine sert eleştirilerde bulundu.

“Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur" diyen Sancak, "Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski'nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor" dedi.

Sancak, Ukrayna'ya satılan ve Kiev'in Rus ordusuna karşı kullandığı Bayraktar SİHA'lar için de "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna, Bayraktar’ın ürettiği İHA ve SİHA’ları kullanıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen İHA ve SİHA’ların ellerine ulaştığını ifade etmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da "Bayraktar TB2'nin yeni partisi Ukrayna'ya geldi" açıklamasında bulunmuştu.

PERİNÇEK DUYURMUŞTU

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çarşamba günü Ulusal Kanal’da yayınlanan bir programda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada “Bizim parti dün heyetimiz Moskova’ya gitti. Sayın Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Ethem Sancak’ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rusya’da Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüler” ifadelerini kullanmıştı.