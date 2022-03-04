Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: Bayraktarları Ukrayna'ya satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk
AKP'ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Ethem Sancak, Rus televizyon kanalında verdiği röportajda “NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır" dedi. Sancak, Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin de "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk” diye konuştu.
AKP'ye yakın iş insanlarından Ethem Sancak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatına ilişkin Moskova merkezli RBK televizyonuna röportaj verdi.
Independent Türkçe’nin aktardığına göre Sancak, harekatı değerlendirirken NATO'ya ve Türkiye'nin NATO'ya üyeliğine sert eleştirilerde bulundu.
“Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur" diyen Sancak, "Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski'nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor" dedi.
Sancak, Ukrayna'ya satılan ve Kiev'in Rus ordusuna karşı kullandığı Bayraktar SİHA'lar için de "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" diye konuştu.
Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna, Bayraktar’ın ürettiği İHA ve SİHA’ları kullanıyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen İHA ve SİHA’ların ellerine ulaştığını ifade etmişti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı da "Bayraktar TB2'nin yeni partisi Ukrayna'ya geldi" açıklamasında bulunmuştu.
PERİNÇEK DUYURMUŞTU
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çarşamba günü Ulusal Kanal’da yayınlanan bir programda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada “Bizim parti dün heyetimiz Moskova’ya gitti. Sayın Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Ethem Sancak’ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rusya’da Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüler” ifadelerini kullanmıştı.
İlgili Haberler
- Ukrayna'dan 'Maşallah'lı Bayraktar paylaşımı
- Ukrayna, askeri tatbikatta Bayraktar İHA'larını kullanacak
- CHP’li Antmen Meclis'e taşıdı: 'Uyuşturucuyla yakalanan uçak Ethem Sancak’ın mı?’
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
En Çok Okunan Haberler
- Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı
- En başarılı belediye başkanları belli oldu
- Ethem Sancak'tan Rus kanalına Bayraktar yorumu!
- Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına isyan ettiler
- 7 işçi ölmüştü: Havai fişek fabrikasının arazisi satışta
- İzmir'in futbolla sınavı
- Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'ye geliyor
- Yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi o sözleriyle gündemde
- 'Doktorların en büyük cezası Fahrettin Koca'
- Kartal'dan Özil açıklaması: Adaletli olmak zorundayım