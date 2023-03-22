Adanur’un Susurluk’a uzanan kirli ilişkileri ortalığa saçıldı: Bir dolandırıcılık hikayesi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:26

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 12:34

İnşaat dolandırıcılığından yargılanan eski Bursaspor Başkanı ve Ergünkent İnşaat firmasının sahibi Emin Adanur’un kirli ilişkileri ortaya çıktı. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan Adanur’un, 1996 yılında Mesut Yılmaz’a yapılan yumruklu saldırının faillerinden İsmail Koçkaya ile Macaristan’dan fotoğraf paylaştığı görüldü. Adanur’un, Macar İsmail olarak da bilinen Koçkaya’dan “değerli büyüğüm” şeklinde söz etmesi dikkat çekti. Adanur, geçen şubat ayının başında Vatan Partisi’ne katılmış ve rozetini Doğu Perinçek takmıştı.

Emin Adanur

SİYASİ KARİYERİ GÖZ DOLDURUYOR

Adanur’un Ergünkent İnşaat şirketi üzerinden 60’a yakın yurttaşı dolandırdığına ilişkin davalar ise devam ediyor. Mağdurlar Nilüfer ilçesindeki bir konut projesinde aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığını belirtiliyor. Adanur, savunmasında satışlardan Ahmet Demirtaş’ın sorumlu olduğunu belirtse de satış işlemlerinde kullanılan kaşenin kendisine ait olduğunu kabul ediyor. Aynı zamanda Adanur, Ahmet Demirtaş’tan şikayetçi.

DANIŞIKLI DÖVÜŞ İDDİASI

Ancak Adanur’la ilgili birçok iddia bulunuyor. Ahmet Demirtaş isimli şahısla Adanur’un yakın arkadaş oldukları ve dava sürecine rağmen yakın arkadaşlıklarının devam ettiğinin sosyal medyaya yansıdığı belirtiliyor. İddiaya göre Adanur ve Demitaş danışıklı dövüş içerisinde. Öyleki ilk duruşmada Demirtaş’ın avukatı Muhammet Yamani hakime şöyle diyor: “Neden durumu neden Emin Adanur’a yüklüyorsunuz da benim müvekkilimi tanımazdan geliyorsunuz.”

ADANUR’UN SOYLU BAĞLANTISI

Aynı zamanda, Susurluk sürecinde de ismi duyulan ve Macaristan’da Mesut Yılmaz’ın burnunun kırıldığı yumruklu saldırının sanıklarından olan İsmail Koçkaya ile Adanur yakınlığı da dikkat çekici. Öte yandan davada sanık avukatlığını üstlenen isimlerden bir diğeri ise Süleyman Soylu’nun başdanışmanı Harun Akın’ın oğlu Enis Yiğit Akın. Adanur’un bağlantıları yargı süreci içerisinde “siyasi olarak korunumuyor mu” sorusunu akıllara getiriyor.