CHP İzmir ‘Ölçülebilir kapı siyaseti’ ile sahaya iniyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:24

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:25

Genel seçimlere sayılı günler kala CHP İzmir İl Başkanlığı’nda çalışmalar hızlandı. Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun önderliğinde kurulan ölçme ve değerlendirme ekibi ile gönüllüler İzmir’de binlerce haneye ziyaretler ederek hem vatandaşın dertlerini dinleyerek not alacak hem de seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden desteklemesi gerektiğini anlatacak.

Geçen seçimlerde de küçük ölçekli benzer bir çalışmayı yürüten ekip, ilk kez tüm İzmir’i kapsayacak şekilde bir çalışmaya imza atacak. Bu kapsamda seçim öncesi, seçim günü ve projenin getirilerinin inceleneceği seçim sonrası aşamalar için bir araştırma grubu oluşturuldu. Araştırma grubu ise uluslararası düzeyde birçok alanda önemli araştırma ve çalışmalara imza atmış, makaleler ve tezler yayınlamış isimlerden oluşturuldu.

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERİNDEN UZMANLAR YER ALIYOR

Araştırma grubunun lideri ve 2017'de aynı ekibin referandum çalışmalarını akademik bir makaleyle değerlendiren Toronto Üniversitesinden Asistan Prof. Ceren Baysan, demokrasiyi direk etkileyeceğinden, bağımsız ve bilimsel metotlarla bu çalışmaya katkıda bulunmaktan çok memnun olduklarını belirtti. Baysan’ın öncülüğündeki grupta King’s College’den Asistan Prof. Cevat Aksoy, Boğaziçi Üniversitesinden Araştırma Asistanı Gamze Zeki ve MIT’den Carlos Molina da yer alıyor. Bu uluslararası kadro, sivil katılımı artırmak ve tüm vatandaşların daha iyi yaşam şartları, güçlü bir demokrasi talep etmeleri, yönetişimin ve kurumların kalitesinin artması konularını özel olarak çalışıyor. Sahada çalışacak gönüllülerin seçmenle olan diyaloglarının doğru yürütülebilmesi için eğitim alacağı, İnsan İlişkileri Uzmanı Görkem Başaran’ın özel eğitim vereceği gönüllülerin, seçim gününe kadar saha çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.

ASLANOĞLU: ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR HERKESİ DAVET EDİYORUM

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir İl örgütü bünyesinde kurulan özel bir çalışma ekibiyle ve tüm güçleri ile projeye destek verdiklerini ifade ederek “Türkiye, geleceği için çok önemli bir seçimin arifesinde. Bu seçimde, ülkemizin parlak geleceğini inşa etmek ve içinde bulunduğumuz tam çöküşten çıkabilmek için son şansımız olduğunu düşündüğümüz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı kampanyasını, partili partisiz tüm gönüllüler ile birlikte yürüteceğiz. Sahaya inen gönüllülerin etkisiyle ve sivil katılımın artmasıyla birlikte, daha demokratik ve sandığa gitme oranının yükseldiği, milli iradenin sandığa tam olarak yansıdığı bir seçim süreci yaşatmak istiyoruz. Elbette amacımız kazanmak ve kazanacağımızdan şüphe etmiyoruz. Ülkemizin cumhuriyetin ikinci yüz yılına yakışan, Anayasaya ve demokrasiye uygun, halkın yönelimlerinin ve iradesinin önemsendiği bir seçim süreci geçirmesi içinde kendimizi sorumlu hissediyoruz. Böylesine demokratik bir zaferin ve sivil inisiyatifin katkısının iyi ve becerikli devlet kurumlarının oluşmasında etkili olacağını görüyoruz. Türk halkı, ülkenin içinde bulunduğu durumun sebebinin, kötü ve liyakatsiz yönetim olduğunun bilincinde. Bu bilinç, ülkenim kaderi ve geleceği için hayati önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyetinin 20 yıl sonra tam demokrasiyle yönetilmesini isteyen herkesi, siyasi kimliği ne olursa olsun ülkemizin geleceğini inşa etmek için elini taşın altına koymaya çağırıyor ve gönüllü olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.