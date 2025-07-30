Aday ofislerini açan CHP, ittifaklarda da Türkiye İttifakı söylemini önceliyor: ‘Kapımız herkese açık’

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisleri’ni açarak seçim kampanyasını ve iktidar programı çalışmasını yurdun dört bir yanına yaymayı hedefleyen CHP, ittifakta da önceliğini yerel seçimde kullandığı “Türkiye İttifakı” söylemine veriyor. İttifakların seçim dönemi konuşulması gerektiğini söyleyen partililer “Önceki seçim erkenden ittifaklar konuşulmuş, hata yapılmıştı. Bizim şimdiden adayımız hazır, hükümet programımızı da çıkartıyoruz. Ama kimseyi bizi desteklemeye zorlamıyoruz” diyor.

Geride kalan hafta sonunda seçim kampanyası ve iktidar programı çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisleri’nin ilkini Ankara’da açan CHP, zamanla ofisleri tüm yurda yaymayı hedefliyor. CHP’nin ikinci aday ofisini de İstanbul’a açması bekleniyor. Ofisi “tek bir adayın ya da partinin çalışması olarak görmediklerini” vurgulayan CHP kurmayları, yerel seçimlerdeki Türkiye İttifakı söylemini temel aldıklarını belirtiyor.

Ofislerin saha çalışmaları kapsamında yapılacak buluşmalarda da “Katkı verecek herkesle birlikte Türkiye’nin gelecek vizyonunu, icraat ihtiyaçlarını, politika ve projelerini geliştireceğiz” mesajı vereceklerini söyleyen kurmaylar “Partililerimiz zaten ofisin doğal üyeleri. Ancak diğer partilerden katkı vermek isteyen yurttaşlarımıza da kapımız açık olacak” diyor.

‘AÇIK KAPI BİR İLETİŞİM KULLANIYORUZ’

Bu kapsamda parti ittifaklarının konuşulmasının da henüz erken olduğunu söyleyen kurmaylar “Bir önceki genel seçimlerde ittifaklar erkenden yapılmış ve tek gündem ittifak içi meseleler olmuştu. Biz o dönemin hatalarını tekrarlamayacağız. Adayımız hazır ama kimseye ‘Bu adaya oy vermek zorundasın’ demiyoruz. Kimseyi aday çıkartmamaya zorlamıyoruz. Her partinin kendi adayı olabilir. Buna saygı duyarız. Kimse bize mecbur değil. Bütün partiler kendini seçmene en doğru şekilde anlatmalı. Burada önemli olan yerel seçimdeki gibi seçmenlerin kendisine ulaşmak. Taban desteğini sağlamak. Biz de bunun için Türkiye İttifakı söylemini kullanıyoruz, şimdiden ‘Gelen gelir, gelmeyen dışarda kalır’ demek yerine açık kapı bir iletişim kullanıyoruz. Diğer meseleler, parti ittifakları seçim zamanı yaklaşınca konuşulacak meseleler” değerlendirmesini yapıyor.