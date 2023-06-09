‘Aday olabilir ama…’ Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun adaylığı ile ilgili konuştu

Yayınlanma: 09.06.2023 - 22:42

Güncelleme: 09.06.2023 - 23:03

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı hakkında ne düşündüğü sorulan CHP lideri, "Kazandığımız bir Büyükşehir Belediyesi'ni başka bir partiye neden verelim? İmamoğlu aday olabilir. Arkadaşlar olabilirler, neden oluyorsunuz demem. Ben İstanbul sorununun çözülmesini isterim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Siyasetin temeline aykırıdır bu. Şu anlama gelmesin, siyaset yapmasın anlamına gelmiyor. Öncelik budur. İstanbullu, Ankaralı seni seçti, buralara hizmet edin diye. İşin doğası gereği kuralı da budur. Sadece orada kalın hiçbir iş yapmayın olmaz. Genel siyasetin içinde de yer alabilirler. Ben CHP Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir'in ne olması gerektiğini düşünmek zorundayım. Yeni bir CHP'li tarafından yönetilmesi gerekir. Şu anda CHP'li tarafından yönetilmezse bu bizim için ciddi bir sorun olur. Kazandığımız bir Büyükşehir Belediyesi'ni başka bir partiye neden verelim? İmamoğlu aday olabilir. Arkadaşlar olabilirler, neden oluyorsunuz demem. Ben İstanbul sorununun çözülmesini isterim"

DEĞİŞİM ÇAĞRISI HAKKINDA DA KONUŞTU

İmamoğlu'nun değişim çağrısı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel bir çağrı, değişim çağrısı. Siz değişim talebinde bulunuyorsunuz gayet güzel, bu değişim olacak zaten. Partilerin kendi kurultaylarını yapmaları, başkanlık divanlarını seçmeleri, PM'yi seçmeleri, bunlar hayatın değişiminin bir gereğidir" dedi.