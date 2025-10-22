ADD'den TBMM Başkanı Kurtulmuş ve DEM Partili Sakık hakkında suç duyurusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada Kürtçe ifadelere yer vermiş, söz konusu konuşma TBMM’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

Olay, kamuoyunun yoğun tepkisini çekmişti. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise, Meclis’te yaptığı konuşmada “Son günlerde mecliste hain, alçak kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürdü yok saymaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır. Bir halkın haklarını gasbedenler alçaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Kurtulmuş ve Sakık hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan başvurularda, her iki isme yönelik kamu davası açılması talep edildi.

‘ANAYASA VE TCK’YE AYKIRI’

Kurtulmuş’a yönelik hazırlanan dilekçede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddesinde yer alan “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir” ifadeleri anımsatıldı.

Suç duyurusunda, Kurtulmuş'un eyleminin Anayasa'ya ve Türk Ceza Kanunu'na aykırı olduğu savunuldu. Kurtulmuş’a halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216), görevi kötüye kullanma (TCK 257), Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK 301), Anayasayı ihlal (TCK 309) suçlamaları yöneltildi.

ADD, söz konusu konuşmanın yalnızca bireysel bir beyan değil, TBMM Başkanlığı gibi en üst anayasal kurum sıfatıyla ve resmi bir üniversite töreninde yapılmış olması nedeniyle kamu düzenini tehdit ettiğini ve anayasal ilkelere aykırı olduğunu ifade etti.

‘ATATÜRK’E AÇIKÇA HAKARET’

Sakık’a yönelik hazırlanan dilekçede ise Sakık’ın ifadeleri “Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah arkadaşlarına açıkça bir hakaret ve halka yönelik bir kışkırtma olduğu ortadadır” ifadeleriyle değerlendirildi.

Dernek, Sakık hakkında da halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Atatürk'e alenen hakaret suçları kapsamında soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılmasını talep etti.

KURULUŞ İLKELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK

Atatürkçü Düşünce Derneği, her iki başvuruda da tüzüğünde yer alan kurucu ilkeler gereği, Atatürk ilke ve devrimlerini hedef alan söylem ve eylemlere karşı mücadele etme yükümlülüğü taşıdıklarını vurguladı. Dernekten yapılan açıklamada, "Atatürk ve yol arkadaşlarına yönelik hakaret içeren söylemlerle, devletimizin resmi dili dışında yapılan siyasi gösteriler, toplumsal barışı zedelemekte ve anayasal düzeni tehdit etmektedir. Cumhuriyet değerlerinin korunması için bu tür eylemler karşısında sessiz kalmayacağız" denildi.