ADD, Gazze'deki vahşet için Birleşmiş Milletler'i göreve çağırdı: İnsanlık adına utanç

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ile hastane bombalamasını kınayarak başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşları bölgede barışın sağlanması için göreve çağırdı. ADD’den yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ve yaptığı saldırılar, 17 Ekim’de El Ehli Baptist Hastanesi’ni, 18 Ekim’de Kudüs Hastanesi yakınını bombalamasıyla boyut değiştirerek önüne çıkanı katleden bir vahşete dönüşmüştür. Bu bir savaş ve insanlık suçudur” denildi.

‘TAM BİR REZALET’

“Başta BM ile İslam âlemi denen ülkeler olmak üzere, Avrupa Birliği üyeleri ve uluslararası kuruluşların, yaşananları adeta film gibi izlemeleri, vahşeti durdurmak için günlerdir hemen hiçbir girişimde bulunmamaları insanlık adına utanç vericidir” denilen açıklamada, “ABD’nin İsrail’e başkan düzeyinde bir ziyaretle ve yüzsüzlük şahikası ‘Karşı taraf yaptı’ açıklamasıyla bu insanlık suçuna sahip çıkması, tam bir rezalettir” ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Ukrayna savaşında Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemi anımsatılarak “Bölgemizde ve dünyada barış ve huzur için tek yolun, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni esas alan laik bir devlet düzeni ile Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesine tam bağlılık” olduğu vurgulandı.

ADD, BM ve uluslararası kuruluşlara seslenerek, “BM ve diğer uluslararası kuruluşları bölgeyi ve dünyayı ateşe verebilecek bu kural tanımaz vahşetin durdurulması, İsrail’in devlet olma sorumluluğu ile davranması ve BM kararlarına uyması, ABD’nin de haddini bilmesinin sağlanması ve barışın tesisi için görevlerini yapmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.



