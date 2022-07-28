ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt: 'Diyanet Dine en büyük zararı veriyor'
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Diyanet’in “ticaret” fetvasına ilişkin “Diyanet, iktidarın yanlış politikalarının günahını Allah’a yüklemek gibi hadsiz ve haksız yorumlarıyla İslam dinine en büyük zararı veriyor” diye konuştu.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Diyanet’in “ticaret” fetvasında, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” hadisine işaret etmesine ilişkin açıklama yaptı. Bozkurt, “Diyanet İşleri Başkanlığı; iktidarı, kendi koltuklarını, Türkiye’deki AKP düzenini korumak için Kuranıkerimi tahrif etmekten, ayetleri ve hadisleri çarpıtmaktan ve Allah’a bühtan etmekten bile çekinmeyen bir pervasızlık içinde” dedi. Son açıklamanın, “Atatürk’ün, ilk Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi’nin Diyaneti’nin, diğer kurumlar gibi ne hale sokulduğunun en somut göstergelerinden biri” olduğunu vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:
"SİYASETE BULAŞTILAR"
“Gerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gerekse Diyanet kadroları, İslama en büyük kötülüğü yapıyor. Fiyatları belirleyenin Allah olduğunu söylemek, sadece yurttaşların aklıyla alay etmenin ötesinde inandıklarını söyledikleri Allah’a da hakarettir. Bu kurum ve yöneticileri ya kendilerine gelmeli ya da kendilerine getirilmeli.” Diyanet’in siyasete bulaştığını, yaptıkları suç duyurularına bile yanıt alamadıklarını aktaran Bozkurt, “Sadece Diyanet değil, AKP elinde bütün cumhuriyet kurumları gerçek işlevlerinden uzaklaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan beklenen, İslamın güzel ahlakını, barış ve huzur iklimini yurttaşlarımıza iletmek olmalı. Oysa Diyanet, bunlar yerine iktidarın yanlış politikalarının günahını Allah’a yüklemek gibi hadsiz ve haksız yorumlarıyla İslam dinine en büyük zararı veriyor” diye konuştu.
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