ADD: Protokol için başkanları kutlarız
Atatürkçü Düşünce Derneği, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan protokol için “İki genel başkanı kutluyoruz” mesajı yayımladı. ADD, protokolün Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu ile uyumlu olduğunu duyurdu.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan mutabakat metniyle ilgili açıklama yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ı kutlayan Bozkurt, paylaştığı mesajda, “23 Nisan 2022 ve 2023 tarihlerinde yayımladığımız, tüm siyasi partilerle de paylaştığımız Atatürkçü Düşünce Derneği Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu ile tam uyumlu bu protokol için sayın genel başkanları kutluyoruz. Hayırlı olsun. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” ifadelerine yer verdi.
23 Nisan 2022 ve 2023 tarihlerinde yayınladığımız,tüm siyasi partilerle de paylaştığımız ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ YENİDEN ATATÜRK CUMHURİYETİ MANİFESTOSU ile tam uyumlu bu protokol için Sayın Genel Başkanları kutluyoruz.— Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) May 24, 2023
Hayırlı olsun.#YenidenAtatürkCumhuriyeti@add_genelmerkez pic.twitter.com/c7LvtZkQd1
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