2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

ADD: Protokol için başkanları kutlarız

Atatürkçü Düşünce Derneği, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan protokol için “İki genel başkanı kutluyoruz” mesajı yayımladı. ADD, protokolün Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu ile uyumlu olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 03:00
ADD: Protokol için başkanları kutlarız
Abone Ol google-news

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan mutabakat metniyle ilgili açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ı kutlayan Bozkurt, paylaştığı mesajda, “23 Nisan 2022 ve 2023 tarihlerinde yayımladığımız, tüm siyasi partilerle de paylaştığımız Atatürkçü Düşünce Derneği Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu ile tam uyumlu bu protokol için sayın genel başkanları kutluyoruz. Hayırlı olsun. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” ifadelerine yer verdi.


Atatürkçü Düşünce Derneği Kemal Kılıçdaroğlu CHP Zafer Partisi Ümit Özdağ

İlgili Haberler

Ümit Özdağ: MHP'den Zafer Partisi'ne uzanan, milliyetçi siyasette bir yolculuk

Ümit Özdağ: MHP'den Zafer Partisi'ne uzanan, milliyetçi siyasette bir yolculuk
Son dakika... Ümit Özdağ ile protokol sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım

Son dakika... Ümit Özdağ ile protokol sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım
Ümit Özdağ'dan yeni 'İçişleri Bakanlığı' açıklaması: 'Ben bunu isterim ama...'

Ümit Özdağ'dan yeni 'İçişleri Bakanlığı' açıklaması: 'Ben bunu isterim ama...'

En Çok Okunan Haberler