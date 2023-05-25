ADD: Protokol için başkanları kutlarız

Yayınlanma: 25.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan mutabakat metniyle ilgili açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ı kutlayan Bozkurt, paylaştığı mesajda, “23 Nisan 2022 ve 2023 tarihlerinde yayımladığımız, tüm siyasi partilerle de paylaştığımız Atatürkçü Düşünce Derneği Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu ile tam uyumlu bu protokol için sayın genel başkanları kutluyoruz. Hayırlı olsun. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” ifadelerine yer verdi.