Ümit Özdağ'dan yeni 'İçişleri Bakanlığı' açıklaması: 'Ben bunu isterim ama...'

Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:07

Güncelleme: 24.05.2023 - 17:07

Seçime günler kala, ikinci turda Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin yalanladığı "İçişleri Bakanlığı" iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN YETKİSİ DAHİLİNDE..."

Sözcü TV’de İpek Özbey’e konuk olan Ümit Özdağ, “İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmak ve sığınmacıları da bu yetki çerçevesinde gibi bir isteğiniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabi ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama dediğim gibi bu ayın 28’inden sonra, diğer siyasi partilerle de, biz gelmeyiz, çünkü biz bu ittifakın parçası değiliz. Bu, Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi dahilinde, diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur. Bu süreçte bir dahlimiz olmaz. Sadece Kemal Bey’le konuşuruz. İkili görüşmeyle ilgili verebileceğim tüm bilgileri verdim size. Bundan daha fazlasını konuşmak, konuşmanın içeriğini aktarmak olur ki bu da nezaketin dışına çıkar."

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN..."

Özdağ, “Sizin desteğiniz bir bakanlık pazarlığına bağlı değil ama değil mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayır. Bizim için önemli olan Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerinin muhafaza edilmesi; terörle, PKK’yla, FETÖ’yle, IŞİD’le mücadelede devletin etkin varlığını savunacak politikaların uygulanması; ve 13 milyon kaçak ve sığınmacının vatanlarına gönderilmesi…"

SEMUR TİMURCİ'YE CEVAP VERDİ Mİ?

Ümit Özdağ, kendisine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’nin “Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir” şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Hayır, cevap vermek istemem. Benim muhatabım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun muhatabı da Davutoğlu’dur."

HDP-YEŞİL SOL’UN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Özdağ-Kılıçdaroğlu’nun anlaşması üzere HDP ve Yeşil Sol Parti’nin durum değerlendirmesi için toplandığını hatırlatan İpek Özbey, “HDP seçmenine bir mesajınız olup olmadığını merak ediyorum” dedi.

Ümit Özdağ ise şunları söyledi:

"Bakın benim bütün Türk halkına, daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun, çağrım şu: 13 milyon sığınmacının Türkiye’de kalmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hastanede hem kendi paranızı, hem de sığınmacının parasını verip daha sonra onun arkasında beklemek istiyor musunuz? Eczaneye gittiğinizde ilaç için kendiniz para verip, Suriyelinin bedava ilaç almasını istiyor musunuz? Yılda 11 milyar dolar harcamak istiyor musunuz? 2011’den bu yana her Türk vatandaşının cebinden 1800-1900 dolar çıktı sığınmacılar için harcanan para… İnsani yardım adı altında 72 milyar dolar harcanmış, bunun büyük bir kısmı Suriye’nin kuzeyine…"

SİNAN OĞAN’A KIRGIN MI?

Özdağ; kuruluşunda yer aldığı ve adaylığında büyük rol oynadığı ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, ikinci turda Erdoğan destek kararı sonrası kırgın olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Hayır. Kırgın değilim. Sinan Bey’e yönelik çok sert eleştiriler yapılıyor. Sinan Bey’in de bu sonuçtan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ama Sinan Bey’in de bu seçimlerin ikinci tura kalmasında büyük emeğinin olduğu gerçeğini, eleştiri yapan arkadaşlarımızın unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bugün eğer ikinci bir fırsatı yakaladıysa Sinan Bey de eşi Gökçen Hanım da bunun için çok çalıştılar."