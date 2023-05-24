Son dakika... Ümit Özdağ ile protokol sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım

Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:19

Güncelleme: 24.05.2023 - 17:34

Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi arasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin yapılan görüşmeler karara bağlandı.

Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen duyurdu.

Zafer Partisi lideri, "1 sene içinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, Suriyelilerin Suriye'deki güvenliğini sağlayacak, uyuşturucu çetelerini okulların önünden kurtaracak bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve Zafer Partisi olarak 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK PAYLAŞIM

Siyaset gündemine yön veren anlaşmanın ardından; Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım geldi.

Twitter hesabından tek cümlelik bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Cehennemin kapılarını kapatacağız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2023

NE OLMUŞTU?

İkinci tur için Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, 14 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada "Cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" demişti.

Önceki gün kendisine Sinan Oğan'ın tutumu sorulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Biz Sinan Bey'le yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını hâlâ kapatmaya çalışıyoruz" diye konuşmuştu.