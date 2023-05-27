ADD'den ikinci tur açıklaması: Laik mi, teokratik mi?

Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçmenlere “Oy kullanın” çağrısında bulundu.

ADD’den yapılan yazılı açıklamada, “Oylarımızla yeni cumhurbaşkanımızın kim olacağını belirlemekten öte, ‘Her alanda ciddi krizler yaratan tek adam rejimi mi, yoksa barış, huzur ve refaha ulaşma yolunu açacak demokratik hukuk düzeni mi’ sorusuna yanıt vereceğiz. Yarın kullanacağımız oylar, ‘Uygar dünyanın onurlu üyesi laik Cumhuriyet olmaya devam mı edelim, yoksa Batı emperyalizminin eksesinde Ortadoğu bataklığında debelenen bir teokratik devlet olmaya mı yürüyelim’ sorusunu yanıtlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yurttaşların “değişimden” yana oy kullanacaklarına inanıldığı belirtilerek “Gün sadece oy kullanma günü değil, çevremizin de sandığa gitmesini sağlama, son oy sayılana kadar sandıkları bırakmama ve ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkma günüdür” denildi. Açıklamada, “Gelin, yarın akşamı bir düğün akşamı yapalım. Haydi” çağrısında bulunuldu.

(Hüsnü Bozkurt)

‘SEÇİM YAŞAMSAL’

Cumhuriyet’e konuşan ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, yarın yapılacak seçimin “hayati bir önem taşıdığını” vurgulayarak “Türkiye’nin iç barışını tarumar eden, insanların sürekli ötekileştirildiği, hakarete uğradığı bu kötü dilden de insanlarımızın kurtulmasını yarınki seçimde mümkün olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Zafer Partisi ile CHP’nin arasında imzalanan protokolü de değerlendiren Bozkurt, “Bu protokol, bizim yayımladığımız Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu’na da tamamen uyumlu bir metin” dedi.