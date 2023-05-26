Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ikinci tur' yorumu
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla muhalefetin ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu isminde birleştiğini belirten gazeteci Fatih Portakal, "Eğer kazanabilirse helaliyle kazanılan bir zafer olarak tarihe yazılacak" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Portakal, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
"HELALİYLE KAZANILAN BİR ZAFER..."
Farklılıklarına rağmen muhalefet bileşenlerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi altında bir araya geldiğini söyleyen Portakal, "Eğer kazanabilirse helaliyle kazanılan bir zafer olarak tarihe yazılacak" ifadesini kullandı.
Portakal'ın paylaşımı şöyle:
"HDP ve Yeşil Sol da 'pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği sürüyor.
Aslında Akşener ne ise Özdağ da o; fikirleri uyumlu, söylemleri benzer. Ortaya çıkan tablo ise şu: tüm farklılıklarına rağmen muhalefet bileşenleri Kılıçdaroğlu ismi altında bir araya geldi; ama seve seve ama içerliğe içerlige… Amaç bu düzenin değişmesi; tek adam döneminin noktalanması, şeffaf, hesap verebilir ve bütünleştirici bir liderin yönetmesi. Bu durum Kılıçdaroğlu ismine seçildiği takdirde tabi ki sınırsız olmamak kaydıyla ‘güven kredisinin’ verildiğini de gösteriyor. Eğer kazanabilirse helaliyle kazanılan bir zafer olarak tarihe yazılacak
E o zaman bana düşen pazar günü sandığa gidip umut ettiğim değişim yönünde oyumu kullanmak. Hayırlı olsun."
HDP ve Yeşil Sol da “pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği sürüyor.— fatih portakal (@fatihportakal) May 25, 2023
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Aslinda Akşener ne ise Özdağ da o; fikirleri uyumlu, söylemleri benzer. Ortaya çıkan tablo ise şu : tüm farkliliklarina rağmen muhalefet bileşenleri Kılıçdaroğlu ismi altında…
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