ADD'den İsmail Kahraman hakkında suç duyurusu
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet’e konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, "İsmail Kahraman hakkında kamu davası açılmalı ve yargılamalı” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize’nin fethinin 561’inci yıldönümü töreninde, “Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım… İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı” ifadelerini kullanmıştı. İsmail Kahraman’ın açıklamasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) harekete geçti.
KAHRAMAN’A 3 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
ADD, İsmail Kahraman hakkında, “5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanununa muhalefet”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet.com.tr’nin ulaştığı suç duyurusu dilekçesinde, “İsmail Kahraman tarafından yapılan açıklama ile hem Türk Milleti hem de milletin kurduğu meclis alenen aşağılanmış, Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünü coşkuyla kutlayan vatandaşlar kasıtlı şekilde kışkırtılmaya çalışılmıştır” denildi. Dilekçede, Kahraman hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.
"KAHRAMAN YARGILANSIN"
ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu. Savcılara 'cumhuriyet savcısı' denme gerekçesini anımsatan Bozkurt,“Cumhuriyet savcılarının; laik cumhuriyeti korumasını, Türk ulusuna, Türk ordusuna, tarihe ve şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına hakaret eden bu şahıs hakkında kamu davası açmasını ve yargılanmasını bekliyoruz” dedi.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- 'Tam düzeliyor derken...'
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'