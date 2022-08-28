Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerinin kutlanmasına karşıyım'

28 Ağustos 2022 Pazar, 22:40

Rize’nin fethinin 561’inci yılı dolayısıyla Valilik, Belediye ve Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Kent merkezinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından 150 metrelik Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Kemal Çeber, AKP Milletvekili Osman Aşkın Bak, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Yusuf Yılmaz, RİDEVA Başkanı Recep Albayrak ve vatandaşların katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Mehteran takımı eşliğinde 150 metrelik bayrakla yapılan yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sona erdi.

Kültür merkezinde TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman’ın da katılımıyla ‘Rize’de tarihi bir an, Fatih Sultan Mehmed Han’ vecizesiyle etkinlik gerçekleştirildi.

"FETİHLER KUTLANIR"

Programda konuşan TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. 2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz” dedi.