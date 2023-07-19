Bilal Erdoğan Körfez turunda... Babası Suudi prensle tanıştırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine Körfez turunda eşlik eden oğlu Bilal Erdoğan'ı Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ile tanıştırdı. O anlar kameralara da yansıdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ticari ve askeri anlaşmalar yapmak üzere çıktığı Körfez turunu sürdürüyor.
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’a gezi düzenleyen Erdoğan, yanında oğlu Bilal Erdoğan’ı götürdü.
Suudi Arabistan ziyareti sırasında Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan’ı Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ile tanıştırdı.
O anlara ait görüntüler ise, sosyal medya gündem oldu.
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