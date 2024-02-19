Adıyaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Adıyaman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adıyaman'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adıyaman Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adıyaman'da Süleyman Kılınç Belediye Başkanı seçildi.
Adıyaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
AKP
Göz Atın
Süleyman Kılınç
65.805 %53,22
SAADET
Ahmet Faruk Ünsal
34.766 %28,12
İYİ PARTİ
Abdulkadir Kırmızı
14.678 %11,87
MHP
Rıfat Erdem
6.720 %5,44
BĞMSZ
Ahmet Alagöz
446 %0,36
DSP
331 %0,27
TKP
268 %0,22
BTP
256 %0,21
VATAN
172 %0,14
BĞMSZ
Gafari Koparal
136 %0,11
BĞMSZ
Abdulkadir Tünçmen
63 %0,05
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