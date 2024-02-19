Adıyaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Adıyaman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adıyaman'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:17
Adıyaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Adıyaman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adıyaman Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adıyaman'da Süleyman Kılınç Belediye Başkanı seçildi.

Adıyaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 

AKP

Göz Atın
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Süleyman Kılınç

65.805 %53,22

SAADET

Ahmet Faruk Ünsal

34.766 %28,12

İYİ PARTİ

Abdulkadir Kırmızı

14.678 %11,87

MHP

Rıfat Erdem

6.720 %5,44

BĞMSZ

Ahmet Alagöz

446 %0,36

DSP

331 %0,27

TKP

268 %0,22

BTP

256 %0,21

VATAN

172 %0,14

BĞMSZ

Gafari Koparal

136 %0,11

BĞMSZ

Abdulkadir Tünçmen

63 %0,05


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